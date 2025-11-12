De niña obligada a casarse con un viejo en Afganistán a estrella del culturismo en Europa

El resplandor de los focos acentúa cada contorno muscular de Roya Karimi mientras posa en el escenario, luciendo un bikini decorado con cristales.

Su piel, bronceada y resplandeciente, oculta cicatrices invisibles: las heridas de una infancia marcada por el pavor y la coerción.

La historia de Roya, quien pasó de ser una niña forzada a casarse en Afganistán a convertirse en una figura refulgente del culturismo en Europa, es un testimonio potente de resiliencia que desafía estereotipos y fronteras.

Fue entregada en matrimonio cuando aún era una niña, siguiendo una tradición que persiste en algunas áreas rurales de Afganistán. Su niñez se vio truncada, marcada por la obediencia impuesta y el aislamiento, sin acceso a la educación ni a una infancia plena.

Durante años, vivió bajo el peso del miedo y la sumisión, sin voz propia y con sueños sepultados.

La huida llegó como un acto desesperado por sobrevivir: dejó atrás su hogar, su familia y todo lo conocido, con la esperanza de hallar un lugar donde pudiera decidir sobre su propio cuerpo y su futuro.

El relato de Roya Karim no es aislado; sin embargo, destaca por la magnitud del cambio que ha experimentado. Muchas mujeres afganas continúan atrapadas en matrimonios forzados y situaciones violentas, carentes de recursos o oportunidades para escapar.

Lo que hace única su trayectoria es su habilidad para convertir el dolor en motor transformador. Su testimonio inspira a otros que buscan construir una identidad propia lejos de las etiquetas impuestas por la sociedad o las tradiciones culturales.

Llegada a Europa y el descubrimiento del culturismo

El viaje hacia Europa estuvo repleto de incertidumbre, peligros y noches sin descanso. La sensación de libertad se entrelazaba con la culpa y el desconcierto ante una cultura desconocida.

En su nuevo hogar, Roya Karim tuvo que enfrentarse a nuevos desafíos: aprender el idioma, encontrar empleo y reconstruir su identidad lejos de su pasado.

Fue en un gimnasio donde halló un refugio inesperado.

El entrenamiento con pesas no solo fortalecía su cuerpo; también le devolvía el control sobre sí misma. Allí, la disciplina diaria se convirtió en una vía para sanar y reivindicarse.

La atleta comenzó a competir en campeonatos de culturismo, superando su timidez y el temor al juicio ajeno.

El proceso de preparación, que incluía una dieta rigurosa y largas sesiones de entrenamiento, le enseñó la relevancia de la constancia y la autoexigencia. Cada trofeo conquistado simbolizaba una pequeña victoria sobre su pasado, un recordatorio palpable de que era posible reinventarse.

El escenario, ante el público y los jueces, se transformó en el espacio donde podía ser apreciada por lo que realmente lograba, no por lo que le habían impuesto.

El impacto social de una historia de superación

Roya Karim aprovecha su visibilidad dentro del mundo del culturismo para denunciar las realidades que enfrentan las niñas obligadas a casarse y para dar voz a quienes aún no pueden narrar sus historias.

Su participación en competiciones internacionales bajo la bandera de un país europeo envía un mensaje esperanzador al romper estigmas asociados al género.

La atención mediática ha traído consigo tanto reconocimiento como críticas duras desde sectores ultraconservadores.

A pesar de los obstáculos, Roya Karim avanza decidida.

Cada paso sobre el escenario es una afirmación rotunda de libertad. Su vida se convierte así en un ejemplo claro de cómo las historias personales pueden transformar mentalidades e abrir caminos para aquellos que desafían lo establecido.