José Luis Olivas, quien fuera presidente de la Generalitat Valenciana y una figura relevante en el ámbito financiero español, falleció este sábado a los 73 años tras una prolongada enfermedad.

Originario de Motilla del Palancar (Cuenca) en 1952, este político del Partido Popular se convierte en el primer presidente autonómico valenciano de la democracia que muere, cerrando así un capítulo que entrelazó responsabilidades institucionales con una carrera bancaria llena de controversias.

El fallecimiento de Olivas se produce en un momento especialmente significativo para la política en Valencia. Su muerte ocurre solo tres días antes del debate de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca, quien, al igual que él en su tiempo, llegará a la presidencia sin haber sido candidato en las últimas elecciones autonómicas.

Esta coincidencia resalta una singularidad que definió el ascenso del expresident: fue el primer mandatario regional que ocupó el cargo sin haber pasado por las urnas como candidato, convirtiéndose así en una figura clave durante periodos de cambio institucional.

Una trayectoria política breve pero determinante

La etapa de Olivas al frente del Palau de la Generalitat fue breve, apenas once meses, desde julio de 2002 hasta junio de 2003. No obstante, su paso por la presidencia resultó crucial para entender la historia política reciente de Valencia. Asumió el cargo tras la dimisión de Eduardo Zaplana, quien dejó su puesto para unirse al gobierno central bajo el mandato de José María Aznar como ministro de Trabajo. Su gestión concluyó con las elecciones autonómicas de mayo de 2003, que llevaron a Francisco Camps al Palau, dando inicio a una nueva era que se extendería durante diez años.

Antes de alcanzar la cúspide del poder autonómico, Olivas había forjado una carrera sólida en la Comunitat Valenciana. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, participó en la fundación de la Unión de Centro Democrático (UCD) en Valencia, donde desempeñó diversos roles desde principios de los años ochenta. En diciembre de 1981 fue nombrado director general de Presupuestos en la Consejería de Economía y Hacienda del gobierno valenciano. Posteriormente se unió al Partido Popular, donde desarrollaría gran parte de su trayectoria política.

Su ascenso dentro del PP valenciano fue gradual. Fue concejal del Ayuntamiento de Valencia entre 1987 y 1991 y regresó a la política autonómica en 1995 como diputado en las Corts Valencianes. Un mes después de que Eduardo Zaplana fuera investido presidente en 1995, fue nombrado conseller de Economía y Hacienda, cargo que ocupó hasta 1999. Durante ese tiempo, Olivas se convirtió en una figura clave para gestionar la economía regional. En 1999 ascendió a vicepresidente primero del Consell y ejerció una influencia notable sobre las decisiones gubernamentales hasta llegar a la presidencia.

Además de sus responsabilidades ejecutivas, Olivas tuvo un papel organizativo importante dentro del partido. Desde 1993 hasta 2002 fue secretario general del PP valenciano, contribuyendo a consolidar su dominio electoral en la región. Esta acumulación de cargos le permitió crear una extensa red de influencias más allá del ámbito político.

Del Palau a la banca: una transición hacia la controversia

Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2003, Olivas se retiró formalmente del mundo político activo. Sin embargo, su presencia seguiría siendo relevante en el sector financiero. En enero de 2004 fue nombrado presidente de Bancaja, uno de los principales bancos valencianos y pilar económico regional. Este cambio marcó el inicio no solo de una nueva etapa profesional sino también uno de los capítulos más polémicos en su carrera.

Con rapidez amplió su influencia en el sector bancario. Además presidir Bancaja, ocupó el cargo de vicepresidente en Bankia y presidió el Banco de Valencia hasta 2011. Su liderazgo coincidió con un tiempo caracterizado por expansión y especulación financiera previa a la crisis económica del año 2008. Sin embargo, sus decisiones al frente estas entidades pronto serían objeto de investigaciones judiciales.

La trayectoria financiera del expresident estuvo empañada por circunstancias que revelaban prácticas poco claras. En octubre de 2011 renunció a su puesto como presidente del Banco de Valencia, justo antes que se hiciera público el riesgo inminente d quiebra . La entidad presentaba un déficit capitalizable cercano a los 600 millones euros, cifra cubierta posteriormente con una inyección económica por parte del FROB, antes que fuera adjudicada mediante subasta a CaixaBank. Esta coincidencia entre su dimisión y el anuncio sobre insolvencia generó dudas sobre si conocía o no previamente dicha situación financiera.

Procesos judiciales y condenas

La vida empresarial y pública dio paso a numerosos procesos judiciales que marcaron los últimos añosde su vida. En 2015 fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) junto con otros ex altos cargos vinculados a Bancaja y al Banco Valencia, acusado por estafa y malversación relacionada con créditos bancarios destinados operaciones caribeñas. Este proceso dio inicio a un periodo complicado marcado por condenas, absoluciones y renuncias.

En 2017, el Juzgado Penal número seis lo condenó a un año y medio prisión además al pago duna multa cercana a los 151.800 euros por falsedad documental y fraude fiscal. La sentencia derivaba duna factura falsa emitida por valor d500.000 euros hacia la empresa Sedesa Inversiones, propiedad dVicente Cotino (sobrino dJuan Cotino), simulando servicios dasesoramiento nunca prestados. Así se convirtió en el primer expresident dla Generalitat Valenciana condenado por corrupción.

Tras conocerse dicha sentencia abril d2017, envió carta al entonces president Ximo Puig renunciando todos los honores correspondientes según ley reguladora Estatuto dExpresidentes . Este gesto representaba distanciamiento respecto privilegios institucionales aunque posteriormente seguiría recibiendo reconocimiento formal tras ser declarado luto oficial tras su muerte.

No obstante, continuaron los problemas legales. En octubre d2024 fue juzgado y absuelto junto con otro expresident popular Eduardo Zaplana en caso Erial; mientras Zaplana recibió condena superior diez años por cohecho blanqueo falsedad prevaricación; Olivas resultó absuelto tras retirar acusaciones Fiscalía sin encontrar pruebas . En enero d2025 fue igualmente absuelto juicio celebrado Audiencia Nacional supuesta falsedad contable Banco Valencia ejercicios 2009-2010 .

Esta compleja trayectoria judicial refleja las turbulencias vividas por sector financiero español durante primera década siglo XXI donde Olivas desempeñaba roles importantes diversas instituciones enfrentadas crisis sistémicas posteriormente.

Reconocimiento institucional y luto oficial

A pesar dlado oscuro legal pasado reciente; Generalitat Valenciana ha expresado reconocimiento institucional ante muerte Olivas . Administración difundía mensaje oficial transmitiendo pésame: «La Generalitat Valenciana expresa sincero pésame fallecimiento José Luis Olivas . President Generalitat entre julio d2002 junio d2003; además diputado desde1995 hasta2003 ; conseller desde1995 hasta1999 ; vicepresident desde1999 hasta2002 . Acompañamos dolor familia , amigos allegados».

La Generalitat declaró luto oficial Comunitat Valenciana domingo30 noviembre , invitando instituciones secundar medida arriar banderas media asta sedes oficiales . Este gesto subraya cómo pese controversias marcadas etapa financiera , Olivas mantiene lugar historia política autonomía como figura transición momentos críticos vida institucional valenciana .

Legado y contexto histórico

El fallecimiento José Luis Olivas cierra era política valenciana . Como tercer presidente Generalitat democracia , tras Joan Lerma Eduardo Zaplana , aunque breve paso Palau resulto determinante configuración autonomía durante cambio siglo . Su mandato simbolizó transición entre consolidación PP poder llegada nuevas figuras dominarían política regional décadas siguientes .

La coincidencia fallecimiento nombramiento Juan Francisco Pérez Llorca nuevo president añade dimensión simbólica partida . Ambos accedieron presidencia sin haber sido candidatos electorales resaltando necesidad ciertas coyunturas figuras transitorias capaces gestionar cambios institucionales . Olivas cumplió función tal año2002 facilitando tránsito era Zaplana hacia etapa Camps extendiéndose década siguiente .

Su trayectoria entrelaza elementos típicos política española finales siglo XX : participación formaciones políticas centro-derecha , progresión dentro estructuras poder autonómico desembarco sector empresarial . Sin embargo , diferente otros políticos transiciones similares ; Olivas enfrentó investigaciones judiciales complicaron retiro vida pública .

La vida José Luis Olivas refleja transformaciones contradicciones política economía española período cambios profundos . Su muerte cierra capítulo historia valenciana dejando legado mezcla logros institucionales controversias marcaron trayectoria empresarial legal .