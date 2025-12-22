Taburete llena la Sala Changó de Madrid en un concierto solidario a favor de Mary’s Meals

Madrid fue el pasado 18 de de diciembre testigo de una de esas noches para el recuerdo. Mary’s Meals, la fundación internacional que proporciona una comida diaria en el colegio a niños en situación de extrema pobreza, fue la gran protagonista de un concierto benéfico sorpresa celebrado en la capital.

Cuando se apagaron las luces y comenzó el directo, la sorpresa se desveló: Taburete subía al escenario para protagonizar una noche irrepetible marcada por la emoción, la solidaridad y un compromiso que fue mucho más allá del escenario.

El concierto, celebrado ante casi 700 asistentes en la Sala Changó, destinó el 100 % de su recaudación a Mary’s Meals, organización que proporciona una comida diaria en el colegio a más de 3 millones de niños en 16 países, utilizando la alimentación escolar como motor para el acceso a la educación y la esperanza de un futuro mejor. La respuesta colectiva permitió alcanzar una recaudación total de 130.000 euros, procedentes de entradas, donantes anónimos y patrocinadores, entre ellos Restaurant Brands Europe (RBE) y B2group.

La iniciativa fue concebida desde el inicio como un concierto sorpresa, sin comunicación pública en redes sociales y con una difusión controlada únicamente por canales privados.

Este proyecto solo ha sido posible gracias al compromiso real de Mary’s Meals y de Taburete. En especial, el esfuerzo realizado por el grupo ha sido determinante: en plena gira y con una carga de trabajo especialmente exigente, Taburete decidió parar, implicarse y hacerlo posible. Un gesto de generosidad nada menor, sin el cual una iniciativa de esta magnitud habría sido directamente inviable.

La acción contó con la coordinación operativa de Grupo Sounds, que facilitó la puesta en marcha del concierto para que la recaudación llegara de forma íntegra a la fundación. Aunque la idea inicial era celebrarlo en una de sus propias salas, compromisos previamente adquiridos llevaron a articular la iniciativa con la colaboración de la Sala Changó, que cedió el espacio para que Mary’s Meals no tuviera que asumir ningún coste. Un ejemplo de compañerismo dentro del sector del ocio nocturno madrileño, cuando la causa lo merece.

En palabras de Alfredo Nicolás, socio de Grupo Sounds:

“Nosotros hemos estado en la coordinación y en la parte operativa para que todo saliera, pero el mérito real de que esto exista es de Taburete y de Mary’s Meals. Taburete está en un momento de trabajo enorme y, aun así, ha decidido implicarse de una forma increíble. Ver cómo la gente se ha volcado y saber que se han recaudado 130.000 euros entre entradas, donantes anónimos y patrocinadores es algo muy emocionante. Para nosotros es un orgullo enorme por Mary’s Meals y por lo que significa esta causa”.

La actuación tuvo además un significado especial para Taburete, que atraviesa un momento clave de su trayectoria artística. Tras un parón necesario para reencontrarse con su esencia, el grupo ha regresado recientemente a los escenarios con El perro que fuma, un trabajo íntimo y honesto que marca el inicio de una nueva etapa. Su participación en este concierto solidario se convierte así en una de las apariciones más simbólicas de este regreso, uniendo música y propósito en un contexto especialmente cargado de sentido.

Desde Mary’s Meals, su directora en España, Teresa Garaizábal, recuerda que la alimentación escolar “no solo combate el hambre, sino que garantiza que los niños acudan a clase, se eduquen y mantengan la esperanza en un futuro mejor”. Solo 22 euros permiten alimentar a un niño durante todo un curso escolar, una cifra que pone en contexto el impacto tangible de acciones como esta. La recaudación permitirá contribuir directamente a la alimentación escolar de cientos de niños en países como Malawi durante todo un curso.

La noche dejó claro que la música también puede ser una herramienta de transformación social. Un concierto sorpresa, una ciudad movilizada y una causa que trasciende el aplauso.