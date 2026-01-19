La fisioterapeuta que acusa a Julio Iglesias le envió un mensaje de cumpleaños con «te quiero» un año después de las supuestas agresiones sexuales

La trama se complica.

OKDiario ha tenido acceso a una serie de conversaciones de WhatsApp que la fisioterapeuta venezolana dirigió a Julio Iglesias durante su tiempo laboral en 2021 y hasta más de un año después de finalizar su relación laboral. El contenido de estos mensajes contrasta notablemente con el testimonio que la denunciante ha presentado ante la Audiencia Nacional, donde habla de abuso, maltrato y agresión sexual, apoyándose en la organización Women’s Link.

El 23 de septiembre de 2022, más de un año después de haberse desvinculado del artista, la fisioterapeuta le envió un efusivo mensaje por su cumpleaños: «Feliz Feliz cumpleañoooooossss 🎉🎊🦋🎁 Julitoooo!!!». En otro mensaje, añadía: «Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud 🙏, para que puedas seguir disfrutando de esta hermosa vida✨, te mando un beso y un abrazo 🤗, TE QUIERO 😘 siempre te recuerdo con cariño ❤️❤️❤️. Atte: tu fisioterapeuta por siempre 💁🏻♀️».

La firma como «tu fisioterapeuta por siempre» cobra especial relevancia si tomamos en cuenta que, según su declaración ante la Fiscalía, la denunciante afirma haber decidido «no volver jamás» tras las presuntas agresiones sexuales sufridas.

Expresiones de afecto durante el supuesto acoso

Los mensajes intercambiados entre la fisioterapeuta e Iglesias entre 2021 y 2022 están llenos de expresiones que chocan con su posterior denuncia. Frases como «TE QUIERO», «siempre te recuerdo con cariño», «todos los días a tu lado son valiosos para mí» y «tu fisioterapeuta por siempre» son recurrentes. En ellos no hay rastro alguno de incomodidad o distanciamiento. Al contrario, abundan los diminutivos cariñosos y los buenos deseos acompañados de emojis que expresan afecto.

Durante su periodo laboral con Iglesias en 2021, los mensajes tampoco reflejan signos de descontento. El 20 de abril de ese mismo año le escribió: «Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición». En el mismo mensaje añadía: «Gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy; todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más ❤️ un beso y un abrazo!».

Según su testimonio judicial, para esa fecha ya habrían sucedido varios episodios graves. La denunciante afirma que Iglesias le exigió mostrarle los pechos delante de otros e incluso le tocó los pezones «durísimo» en la piscina causándole dolor; además, asegura que él mantenía conversaciones sexualmente explícitas constantemente.

La decisión de mantener el contacto

Es especialmente relevante el hecho de que la fisioterapeuta tomó la iniciativa para contactar al cantante durante dos años después del término del empleo donde supuestamente sufrió maltrato. Los mensajes evidencian una total disponibilidad hacia él, incluyendo expresiones como «Si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición», enviada en abril de 2021, cuando supuestamente estaba viviendo las agresiones sexuales.

La denunciante ha manifestado en diversos medios sentirse «agotada» por la situación antes de decidir marcharse. Sin embargo, los mensajes a los que ha tenido acceso OKDiario son claros ejemplos de cariño, gratitud y disposición para ayudarle. Incluso más allá del año transcurrido desde su relación laboral.

La denuncia y la reacción del cantante

La denuncia forma parte de un caso más amplio impulsado por Women’s Link, donde se incluyen varios delitos como agresión sexual y trata de seres humanos. La Fiscalía ha decidido que la fisioterapeuta repita su relato bajo protección como testigo.

En su denuncia, sostiene que Julio Iglesias llevó a cabo acoso sexual continuado. Asegura que él le tocó los pechos violentamente, le introdujo «la lengua hasta las amígdalas» y le pidió participar en un trío sexual; además, asegura haber sido golpeada en la pierna cuando se negó a ello. Según sus palabras, trabajar para el cantante significaba vivir «en dictadura», describiendo a Iglesias como alguien con una personalidad “superdéspota” cuya intención era quebrantarla y humillarla.

Tres días después de que elDiario.es y Univisión hicieran públicas las acusaciones, Julio Iglesias rompió su silencio para negar tajantemente las afirmaciones. Declaró: “Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”. El artista ha contratado al reconocido abogado José Antonio Choclán para hacerse cargo del caso.

Iglesias también dejó claro que tiene voluntad para defender su dignidad ante semejante agravio: “Aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad”. Asimismo, agradeció a quienes le han brindado apoyo incondicional: “No puedo olvidarme de tantas personas queridísimas que han mandado mensajes llenos cariño; he sentido mucho consuelo en ellas”.

Los mensajes revelados ahora plantean serias dudas sobre la coherencia del relato presentado por la denunciante y abren un nuevo capítulo en este caso tan mediático como controvertido en España.