Este es Choclán, el abogado primo de Olona que inhabilitó a Garzón y ahora defenderá a Julio Iglesias

José Antonio Choclán irrumpe en el escenario legal con gran determinación.

Este abogado, apodado el letrado de las estrellas, se encarga ahora de la defensa de Julio Iglesias, quien enfrenta denuncias por acoso sexual.

Su prima, Macarena Olona, lo respalda fervientemente en redes sociales.

El cantante, que ya cuenta con 82 años, rechaza todas las acusaciones.

Dos ex empleadas lo señalan por abusos ocurridos en sus residencias de República Dominicana y Bahamas durante 2021. Actualmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional lleva a cabo una investigación bajo secreto.

Choclán no es un desconocido en los casos mediáticos.

Fue juez en la Audiencia Nacional y fundó su bufete en 2004, especializándose en delitos penales, económicos y contra el honor.

Su trayectoria incluye nombres relevantes. Defendió a Cristiano Ronaldo en un caso de fraude fiscal, logrando un acuerdo que se tradujo en una multa de 18,8 millones de euros sin pena de prisión. También representó a Corinna Larsen en el escándalo Villarejo.

Figuras como Víctor Aldama del caso Koldo confían plenamente en él. Lo hacen también Imanol Arias, Ángel Ron o Alejandro Betancourt. Su página web destaca su compromiso con una atención personalizada y su operativa tanto en España como fuera del país.

Con Julio Iglesias, Choclán repite una historia familiar. En 2023 defendió a Carlos Iglesias, hermano del cantante, logrando reducir una multa por fraude fiscal a Hacienda que ascendía a millones y evitando así la prisión.

Macarena Olona no escatima elogios hacia su primo. «Estoy orgullosa de él, uno de los mejores penalistas de España. A su lado hasta el final», compartió en Instagram. Para la expolítica de Vox, su papel es crucial.

Las denuncias son serias y contundentes. Las mujeres involucradas, Rebeca y Laura (nombres ficticios), relatan experiencias de acoso sexual, agresiones físicas y vejaciones. Hablan sobre jornadas laborales extensas sin contrato, control sobre sus teléfonos móviles e incluso pruebas médicas forzadas.

Las declaraciones incluyen tocamientos no consentidos, penetraciones y bofetadas. Se describe un ambiente intimidatorio donde la ONG Women’s Link Worldwide ha decidido brindarles apoyo para buscar justicia y evitar que estas conductas queden impunes.

En respuesta a estas acusaciones, Julio Iglesias se pronunció a través de Instagram: «Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas afirmaciones son absolutamente falsas». Expresó su tristeza y desasosiego ante la situación.

Es su primera declaración directa sobre el tema. Agradeció el apoyo recibido. Su esposa, Miranda Rijnsburger, también mostró su respaldo: «A tu lado siempre». Mientras tanto, otras ex trabajadoras han contactado con las denunciantes para ofrecerles su testimonio.

La justicia española tiene competencia debido a la nacionalidad del cantante. Aunque los hechos ocurrieron fuera del territorio nacional, la Audiencia Nacional se encarga del caso. La Fiscalía abrió diligencias preprocesales el pasado 5 de enero.

Choclán ya había alcanzado notoriedad por otro episodio relevante: fue clave para inhabilitar a Baltasar Garzón, condenado por prevaricación en el caso Gürtel durante once años. Sin embargo, no se atribuye todo el mérito; reconoce el trabajo realizado por su equipo legal.

Su bufete está compuesto por expertos como Pedro Colina Oquendo, Patricia Choclán Fernández y Daniel Echevarría González, quienes cuentan con formación tanto en Derecho como en Economía y buscan siempre la excelencia.

En programas televisivos se comenta sobre este caso. Tamara Falcó, sobrina política del abogado, advirtió que «no tiene buena pinta; es gravísimo». Los periodistas subrayan los acuerdos alcanzados con la Fiscalía por parte de Choclán.

El abogado ya ha firmado el encargo y se encuentra preparando la defensa en España. Su experiencia en temas relacionados con injurias y calumnias será fundamental ante las acusaciones que enfrenta su cliente. El caso sigue siendo reservado para proteger a las víctimas implicadas.

En una entrevista con Hola, Julio Iglesias aseguró: «Todo se va a aclarar». Confía plenamente en la experiencia de Choclán, quien ha demostrado ser un negociador eficaz desde Aldama hasta Ronaldo.

El equipo liderado por Choclán está totalmente comprometido con esta causa. Con sede en Madrid y una red internacional bien establecida, ha trabajado con clientes destacados como Cristina Cifuentes o Rita Barberá, quienes avalan su trayectoria profesional.

Las denunciantes buscan hacerse escuchar; otras mujeres están sumándose al clamor por justicia para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Mientras tanto, Iglesias defiende su dignidad ante estos ataques.

Los medios resaltan la importancia del abogado; no es un letrado cualquiera. Sabe lidiar con los focos mediáticos y los casos más complejos relacionados con corrupción. Ahora inicia un nuevo capítulo junto a Julio, que promete ser igual de mediático.

Para Macarena Olona, Choclán es imparable; siente un orgullo familiar que crece día tras día. Su primo deja atrás la batalla contra Garzón para embarcarse ahora en esta nueva aventura con Iglesias; una trayectoria impecable hasta ahora.

El caso avanza rápidamente mientras la Fiscalía decide si procederá al juicio o no; mientras tanto, Choclán trabaja arduamente preparando cada detalle necesario para enfrentar las acusaciones mediante pactos estratégicos que son su especialidad.

Por su parte, Julio Iglesias mantiene firmeza ante las adversidades; respaldado por uno de los mejores abogados del país mira hacia adelante convencido de que saldrá airoso del proceso judicial al que se enfrenta.

La situación une varios mundos: política, fama y justicia convergen aquí gracias a la figura mediática que representa Choclán, quien actúa como puente entre estos universos tan distintos pero interrelacionados ahora más que nunca.