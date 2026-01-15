  • ESP
Soberano palo de Nacho Abad a la izquierda que demoniza a Julio Iglesias mientras traga con sus acosadores

El periodista recuerda el caso de José Tomé, el que fuera Alcalde de Monforte de Lemos, y las denuncias por acoso contra él

Nacho Abad en &#039;En boca de todos&#039; (Cuatro)
Nacho Abad en 'En boca de todos' (Cuatro)
En menos de 24 horas se ha convertido en el blanco de la izquierda en España.

La denuncia por acoso sexual por parte de dos extrabajadoras de Julio Iglesias ha causado un terremoto informativo. Sin que existiera un proceso judicial contra el cantante, los mismos que tragaban con los presuntos acosadores de su partido, ahora se lanzaban como hienas contra el artista.

Cansado de esta doble moral, Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro) criticó esta profunda hipocresía y preguntó al diputado socialista Víctor Gutiérrez, por este asunto:

“¿A ti te parece coherente lo que ha hecho la izquierda con Julio Iglesias y lo que ha hecho en los casos de acoso sexual?”.

El periodista recordó el caso de José Tomé, el que fuera Alcalde de Monforte de Lemos, y las denuncias por acoso contra él mientras el partido era conocedor de su comportamiento repulsivo y no hizo nada:

“Salir en tromba en menos de 24 horas sin leer las denuncias. Cuando teníais las denuncias en el buzón de denuncias, de acoso del PSOE no salisteis en tromba. No he visto cómo el PSOE haya salido a por el líder de los socialistas gallegos cuando sabía lo de Tomé, sabía que había un tipo acosando sexualmente presuntamente a mujeres y Tomé a dimitido. El PSOE que conoce lo del líder de los socialistas gallegos, lo sabía, y no ha hecho absolutamente nada. No he visto a la izquierda salir a por él. No he visto cómo la izquierda le ha pedido el cargo”.

Habrá que esperar a que la Justicia haga su trabajo, mientras tanto, se respeta la presunción de inocencia para todos, sin excepción. Por su parte, el cantante anuncia acciones legales tras las graves acusaciones y sostiene que «todo se va a aclarar».

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

