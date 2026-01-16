Julio Iglesias responde a las acusaciones de abuso: “Nunca había sentido tanta maldad”

Julio Iglesias ha decidido romper su silencio este viernes a través de Instagram. Dos exempleadas lo acusan de abusos ocurridos en sus residencias de República Dominicana y Bahamas en 2021. Él se defiende con contundencia y califica estas acusaciones como un agravio serio.

El artista ha publicado un comunicado directo. «Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi hogar. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer», escribe. Además, subraya que esas afirmaciones son «absolutamente falsas» y le provocan gran tristeza. «Nunca había sentido tanta maldad», expresa. No obstante, asegura que tiene la fuerza necesaria para defender su dignidad y que la verdad saldrá a la luz.

La controversia se desató esta semana. Un reportaje de elDiario.es y Univisión detalla los testimonios de las mujeres, cuyos nombres han sido cambiados: Rebeca y Laura. Rebeca, quien trabajaba como empleada doméstica, narra tocamientos y penetraciones no consentidas en su habitación. Por su parte, Laura, fisioterapeuta, menciona besos forzados y tocamientos en los pezones. Ambas describen un ambiente de control absoluto: jornadas laborales que alcanzaban hasta 16 horas, sin contrato ni días libres, revisión de teléfonos móviles y prohibición para salir.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el 5 de enero. Se han iniciado investigaciones preprocesales por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre, agresión sexual, acoso y lesiones. Las denunciantes cuentan con estatus de testigos protegidas. Women’s Link Worldwide les brinda apoyo y señala a dos encargadas como posibles colaboradoras en un «grupo criminal». Estas exigían pruebas médicas como VIH, clamidia y ecografías a las candidatas.

Famosos y vida pública bajo lupa

La reacción de Julio Iglesias llega tras varios días sin pronunciarse. Su amiga Paloma García-Pelayo comentó en laSexta que está en estado de shock, preocupado por las repercusiones internacionales del caso. «Su imagen ha caído absolutamente», afirmó ella. Mientras tanto, él se prepara para su defensa junto a abogados como José Antonio Choclán, un experto en asuntos mediáticos.

Este caso ha dividido opiniones en España y ha llevado a políticos a entrar en la discusión:

Ana Redondo , ministra de Igualdad, exige investigar sin mirar hacia otro lado: «Cuando no hay consentimiento, hay agresión».

, ministra de Igualdad, exige investigar sin mirar hacia otro lado: «Cuando no hay consentimiento, hay agresión». Más Madrid pide retirar reconocimientos a Iglesias, incluyendo la Medalla de Oro del Dos de Mayo.

pide retirar reconocimientos a Iglesias, incluyendo la Medalla de Oro del Dos de Mayo. Isabel Díaz Ayuso , presidenta de Madrid, sale en defensa del cantante: «Madrid no desprestigia a su artista más universal».

, presidenta de Madrid, sale en defensa del cantante: «Madrid no desprestigia a su artista más universal». Santiago Abascal (Vox) critica el enfoque sobre denuncias contra famosos como una forma de desviar la atención de la corrupción.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, respalda la investigación periodística y reafirma el compromiso contra la violencia hacia las mujeres. Por su parte, el ministro de Cultura está evaluando la posibilidad de retirarle la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada en 2010.

Julio Iglesias, reconocido con un Grammy y con ventas millonarias a sus espaldas, se enfrenta ahora al mayor escándalo de su trayectoria profesional. Sus seguidores le envían mensajes solidarios. Él agradece el apoyo recibido: «No puedo olvidarme de tantas personas queridísimas que me han enviado mensajes de lealtad». Encuentra consuelo en esas muestras de cariño.