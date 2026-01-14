Julio Iglesias se prepara para actuar contra estas oportunistas aprovechadas y pedirles una indemnización millonaria

Hay que frenar esta dinámica. No se le puede dar voz a cualquier mujer que injurie o calumnie, simplemente porque arremeter contra los hombres es tendencia, sobre todo, si son ricos y famosos. Julio Iglesias lleva además el nombre de España por el mundo y es embajador de algo tan nuestro como el Camino de Santiago.

Hace unas semanas la acusación era sobre Adolfo Suárez, y también llenó horas de televisión. ¿Es ético darle chance a cualquier ocurrencia solo por el share? ¿Habría que desenterrarlo y hacerle un juicio al estilo de aquel famoso “juicio cadavérico» contra el fallecido papa Formoso? Han pasado más de mil años de esto. Si no queremos que la sociedad se convierta en una jungla aún mayor, no se puede seguir dando voz a estos cuentos que atentan contra la integridad de terceros. Hay otro caso por ahí con Alejandro Sanz y una fan a la que él no le hizo caso y ahora lo está desprestigiando y contando intimidades.

Lo hicieron hace unos años con Plácido Domingo, otro grande a quien le fastidiaron la vida denunciándolo por acoso. Sé de muy buena fuente que eran las mujeres quienes lo perseguían y tenía que echarlas de la habitación; como le ocurre a tantos famosos. Nunca hemos creído a las frescas del “me too”, otro de los movimientos financiados por George Soros para dividir y desestabilizar. ¡Pero el daño que se hace es irreparable!

En esta ocasión, viene bien el relato: a los medios por la audiencia, y al gobierno como cortina de humo. Así, mientras se habla durante horas de lo rijoso que era Julio Iglesias, no lo hacemos de la banda de la Moncloa y su lote de casos judicializados. Hay que frenar esta dinámica. A cualquier hombre conocido puede ocurrirle y el estado de indefensión es total.

Pensé en hacer caso omiso a este desagradable asunto cuando lo vi publicado ayer. Era darle publicidad y contribuir a que la bola de nieve alcanzase mayores proporciones, como así fue, y por eso he decidido pronunciarme, como lo hice en su día sobre Plácido Domingo. Según acabo de leer, la Audiencia Nacional va a tomar declaración a las dos denunciantes como testigos protegidos. La Audiencia Nacional se ocupa de delitos de narcotráfico, terrorismo, fraudes económicos o terrorismo, pero no sabíamos que también incluía asuntos de faldas.

¡No nos creemos una palabra de estas dos tipas! O de las que puedan aparecer, que, vista la aceptación, puede que haya cola. Me parecen unas frescas oportunistas que se aprovechan del wokismo imperante en España, donde ante este problema el hombre es demonizado, sin oportunidad de defenderse, porque según la funesta y totalitaria Ley de violencia de género, la declaración de la mujer es la que cuenta. Se trata de uno de los engendros del corrupto y abominable Rodríguez Zapatero –investigado estos días en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y asociación con banda criminal–, una auténtica desgracia para España. Esta ley discrimina al hombre negándole la presunción de inocencia, lo cual choca de plano con la Constitución, que defiende la igualdad de los dos sexos ante la ley. En virtud de esta sinrazón, la mujer puede acusar sin más prueba que su palabra. La frase de la exministra Calvo aún resuena en los oídos: “A la mujer hay que creerla siempre”. ¡Cómo si la mujer no mintiera! Esta ley ha creado y sigue creando mucho dolor y ha hecho desgraciados a muchos hombres, algunos completamente inocentes. El número de denuncias falsas es abrumador; en muchos casos gracias al asesoramiento de abogadas feministas y/o chiringuitos ad hoc, para conseguir beneficios económicos o de otro tipo. En muchos casos de divorcio, el marido/padre queda completamente arruinado económica, moral y emocionalmente.

Me parece deplorable que estas dos mujeres que trabajaron en casa de Julio Iglesias hace cuatro años denuncien ahora haber sido víctimas de abuso sexual y laboral. Y entrar en detalles de si le lamieron el ano y le chupaban, o él les metía la mano por no sé dónde me parece propio de guarras profesionales con muy poca vergüenza. En el caso de que fuera así, seguro que a ellas les gustaba o bien recibían alguna contraprestación.

¿Eran mayores de edad? ¿Por qué no se despidieron el primer día que las acosó y, en cambio, se prestaron a tener esas relaciones “tan dolorosas”? ¿Estaban prisioneras? ¿Cerradas con llave sin posibilidad de escapar? ¿Encadenadas quizá? ¿Sin un teléfono para llamar a algún familiar o amigo? Estoy poniendo situaciones extremas que justifiquen la permanencia. El hecho de necesitar un trabajo no acredita el “calvario”. ¿No había más casas donde prestar servicio? Esto tiene tufo a dinero o a venganza, y en ningún caso a víctimas.

Sin duda, las dos denunciantes están sacando rentabilidad a la situación. Seguro que se hacen famosas y las llevan a Supervivientes o a cualquiera de los realities en boga, donde gritan y dan ejemplo de chabacanería. Acudirán a los programas de basura televisiva; eso que llaman prensa del corazón, pero que no es más que un barrizal donde se revuelca la maldad humana, destapando secretos ajenos, injuriando y calumniando a discreción.

Desconozco cómo está de salud ahora, pero Julio Iglesias debería prepararse para actuar contra estas oportunistas. Y si él no puede, que lo hagan sus hijos. Si le ocurriese a mi padre, no tendría inconveniente en emplear mi tiempo y todo mi dinero en el mejor abogado.

*Psicóloga, periodista y escritora