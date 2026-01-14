Feijóo y Julio Iglesias, los salvavidas del náufrago Sánchez

Pedro Sánchez flota como un náufrago en alta mar: el hermano investigado, la mujer imputada, el caso Koldo que salpica hasta el cuello, Ábalos fugado, Salazar silenciado… y ahora la UCO en Ferraz clonando correos.

El barco se hunde, pero el capitán tiene dos salvavidas inesperados: Alberto Núñez Feijóo y Julio Iglesias.

El caso del cantante estalla como una bomba: dos exempleadas denuncian ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional (denuncia del 5 de enero 2026) agresiones sexuales, acoso, trata de seres humanos, jornadas de 16 horas sin descanso, control de móviles, vejaciones y hasta pruebas médicas invasivas para detectar ITS o embarazos. Hechos de 2021 en mansiones del Caribe (República Dominicana y Bahamas). ElDiario.es y Univision lo destapan tras tres años de investigación. La Fiscalía abre diligencias reservadas. El Gobierno cierra filas: Ana Redondo exige «llegar hasta el final», Yolanda Díaz habla de «testimonios escalofriantes» y pide retirar la Medalla de Bellas Artes (2010). Sumar y el PSOE madrileño van a por todas.

¿Y el PP? División total. Isabel Díaz Ayuso, fiel a su estilo, sale en tromba: «La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal de todos. Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda». Almeida repite: «¿Por qué vamos a retirar la distinción de Hijo Predilecto?». El ala dura defiende al icono cultural, al «gran español» que llenaba estadios cuando el PSOE aún se disfrazaba de moderno.

Pero Feijóo, el «moderado» gallego, amigo personal de Iglesias (hablaban «cada mes», según Vanity Fair 2024), se desmarca: «Muy, muy, muy sorprendido. Las denuncias son muy graves. Conviene saber si eso es verdad. Hay que dejar de especular y esperar a la investigación».

Lo dice en Telecinco, en ‘El Programa de Ana Rosa‘. No defiende, no ataca fuerte al Gobierno por hipocresía… solo pide «verdad». Y mientras, acepta reunirse con Sánchez el lunes 19 para hablar de Ucrania y tropas europeas, condicionándolo a una «estrategia global de Defensa». Abascal lo acusa de dar «salvavidas» al sanchismo.

Para hablar de este y otros asuntos, Josué Cárdenas, director y presentador de ‘Son las 8 y no he cenado‘, contará con la participación de José Andrés Calderón, líder de las protestas en la madrileña calle Ferraz.