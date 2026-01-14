Marcos Ondarra, taxativo contra la reunión de Feijóo con Sánchez: «¿Tú te sentarías con la mafia?»

Inconmensurable.

Marcos Ondarra, en el programa ‘La Retaguardia‘ (Periodista Digital), se despachó a gusto sobre la reunión que Alberto Núñez Feijóo (PP) tendrá el 19 de enero de 2026 con Pedro Sánchez (PSOE) en La Moncloa.

Para el periodista de ‘The Objective‘ es más que criticable que el líder de la oposición acepte acudir a esa cita:

Por supuesto que le va a engañar y que esto simplemente se trata de un truco propagandístico, de un truco estético para venderse como un hombre de Estado, que en los grandes momentos, en los momentos más necesarios, recurre a la oposición porque es un hombre muy dialogante, a pesar de que construyó un muro contra ella, para dirimir este tipo de cuestiones. Y lo que me extraña de un tiempo a esta parte es que Feijóo se preste a ello. Eso sí que es criticable y es censurable.

Añadió que ve una falta de coherencia tremenda tanto en el PP como en VOX:

Yo lo que echo en falta, y aquí vamos a cargar contra todos porque nosotros, tú y yo, Eurico, somos así, aquí lo que he hecho en falta de un tiempo a esta parte es algo de coherencia. Si el Partido Popular lleva un tiempo diciendo y dice bien que el Partido Socialista, que el Gobierno de España es una mafia, tú no puedes sentarte con la mafia a negociar. ¿Tú te sentarías con la mafia a negociar? No lo puedes hacer.

Luego a posteriori, y aquí vamos a, aunque le gustará menos a algunos espectadores, pero aquí vamos a ser justos y vamos contra todo. VOX, si tú llevas un tiempo diciendo que el Partido Popular es una estafa, no sé qué haces luego pactando con ellos los gobiernos autonómicos. Si llevas un tiempo diciendo, por ejemplo, en campaña, que María Guardiola es la candidata de Sánchez, que María Guardiola es la Irene Montero de Extremadura, no sé por qué estás dispuesto a hacerla presidenta luego.

E insistió en que ambos partidos no pueden predicar una cosa y hacer justo la contraria: