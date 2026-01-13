  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

EN BOCA DE TODOS

Sarah Santaolalla se busca una demanda por llamar violador a Dani Alves a cuenta del escándalo con Julio Iglesias

En el programa, la tertuliana de extrema izquierda ha vuelto a hacer gala de la licencia que cree que tiene para insultar a cualquiera que no comulgue como ella, como sus jefes o como dicta su ideología

Archivado en: Periodismo Online

Más información

Julio Iglesias.

Dos extrabajadoras de Julio Iglesias acusan al cantante de haberlas agredido sexualmente

Cada vez se supera más.

La activista sanchista Sarah Santaolalla ha traspasado todos los límites al llamar «abusador» y «violador» al exfutbolista Dani Alves, pese a que el brasileño fue absuelto por la justicia.

En el programa En boca de todos, la tertuliana de extrema izquierda ha vuelto a hacer gala de la licencia que cree tener para insultar a cualquiera que no comulgue con ella, con sus jefes o con lo que dicta su ideología.

En el magacín de Cuatro discutían sobre la denuncia de cuatro mujeres por presuntos tocamientos y acoso que habrían sufrido por parte de Julio Iglesias.

Uno de los ejes de la conversación fue la presunción de inocencia, algo que la sanchista se ha pasado por el arco del triunfo tanto en el caso del cantante como en el del futbolista. En la mesa también trataron la «propuesta» de Podemos de que la Comunidad de Madrid le retirase la Medalla de Honor al cantante, iniciativa que apoyó la tertuliana.

Pero no se quedó ahí.

Cuando Adriana Levy mencionó cómo también se «mató» moralmente a Dani Alves, que posteriormente fue absuelto en segunda instancia, Santaolalla sacó a pasear toda su soberbia e ignorancia al decir que, aunque el exfutbolista haya sido absuelto por la justicia, era un violador y un agresor.

Los mejores productos de electrónica para compras online

PRODUCTOS DE ELECTRONICA
Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]