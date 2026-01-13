Sarah Santaolalla se busca una demanda por llamar violador a Dani Alves a cuenta del escándalo con Julio Iglesias

Cada vez se supera más.

La activista sanchista Sarah Santaolalla ha traspasado todos los límites al llamar «abusador» y «violador» al exfutbolista Dani Alves, pese a que el brasileño fue absuelto por la justicia.

En el programa En boca de todos, la tertuliana de extrema izquierda ha vuelto a hacer gala de la licencia que cree tener para insultar a cualquiera que no comulgue con ella, con sus jefes o con lo que dicta su ideología.

En el magacín de Cuatro discutían sobre la denuncia de cuatro mujeres por presuntos tocamientos y acoso que habrían sufrido por parte de Julio Iglesias.

Uno de los ejes de la conversación fue la presunción de inocencia, algo que la sanchista se ha pasado por el arco del triunfo tanto en el caso del cantante como en el del futbolista. En la mesa también trataron la «propuesta» de Podemos de que la Comunidad de Madrid le retirase la Medalla de Honor al cantante, iniciativa que apoyó la tertuliana.

Pero no se quedó ahí.

Cuando Adriana Levy mencionó cómo también se «mató» moralmente a Dani Alves, que posteriormente fue absuelto en segunda instancia, Santaolalla sacó a pasear toda su soberbia e ignorancia al decir que, aunque el exfutbolista haya sido absuelto por la justicia, era un violador y un agresor.