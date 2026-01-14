Sánchez vuelve a engañar a Feijóo y Abascal toma nota

El próximo lunes 19 de enero tendrá lugar la cita entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa. Tremendo.

El anuncio llega en un momento complicado para Sánchez. Su Gobierno enfrenta discrepancias internas con aliados como Podemos y Sumar, quienes se oponen a enviar tropas sin un mandato de la ONU. El ministro José Manuel Albares aclara que aún no hay un plan definido, únicamente ideas sobre cómo sería la seguridad tras el conflicto. En este contexto, Feijóo advierte que no respaldará decisiones «aisladas». Su portavoz, Miguel Tellado, exige un informe exhaustivo: desglose presupuestario (qué, cómo y con qué empresas), compromisos con la OTAN y cuestionamientos sobre los vínculos del Gobierno con regímenes polémicos. Desde las filas populares subrayan que tienen la intención de «cumplir obligaciones institucionales», pero no van a encubrir la «fragilidad parlamentaria» de Sánchez.

Antecedentes de un pacto que huele a déjà vu

No es la primera vez que se encuentran Sánchez y Feijóo. Esta será su sexta reunión desde que el gallego asumió el liderazgo del PP, tras varios encuentros infructuosos como la investidura fallida de 2023. El presidente considera esta cita parte de una ronda con grupos parlamentarios –exceptuando a Vox–, anunciada desde París, después de formar una coalición en apoyo a Ucrania. Desde Moncloa se presenta este encuentro como un diálogo sobre «cambios geopolíticos» y estrategia diplomática, algo que también repite Sánchez en el Congreso.

Sin embargo, el PP no se deja llevar tan fácilmente por las palabras. Exigen una votación vinculante en el Parlamento para cualquier despliegue militar, conforme a la Ley de Defensa Nacional. Solo en situaciones excepcionales puede actuar el Gobierno sin respaldo previo, aunque debe ratificarlo posteriormente. En A Coruña, ya había dejado claro Feijóo: nada sin datos ni explicaciones claras. El partido critica la «desconfianza» generada entre sus aliados europeos y la OTAN por decisiones tomadas por el Ejecutivo.

Por su parte, desde Vox, están muy atentos a cada movimiento. Acusan a Feijóo de blanquear a Sánchez, legitimando así un Gobierno que llega a acuerdos con separatistas. La posible participación de tropas –destinadas a labores de reconstrucción y paz– plantea riesgos: soldados españoles desplegados en un conflicto lejano, con costos humanos y económicos que no han sido discutidos con la ciudadanía. Algunos medios afines a la derecha hablan ya del regreso a un «régimen bipartidista» que se pone de acuerdo en lo grande pero discrepa en lo pequeño.

Reacciones y posibles consecuencias

La estrategia de Sánchez busca frenar disidencias internas y proyectar una imagen institucional sólida. Fuentes cercanas al Ejecutivo celebran que el PP no caiga en prácticas «antipolíticas». Sin embargo, los populares utilizan esta reunión como oportunidad para exigir respuestas: ¿por qué mantener vínculos con una «dictadura como Venezuela»? ¿Qué gastos militares se prevén si aún no hay presupuestos? Como ha dejado claro Tellado en redes sociales: no serán «cortina de humo» para desviar atención sobre corrupción o acosos.

En cuanto a Vox, tampoco guardan silencio. Acusan al PP de traicionar ese pacto implícito contra Sánchez, reforzando así su aislamiento parlamentario. Si Feijóo da su visto bueno al envío de tropas, podría consolidar la unidad entre las fuerzas derechistas en torno a la defensa nacional; si opta por negarse, podría tensar aún más las relaciones dentro del bloque político. Entre las posibles consecuencias:

Apoyo condicionado del PP: Una votación favorable en el Congreso podría fortalecer al Gobierno, aunque exigirá concesiones.

Ruptura dentro del espacio político derecho: Vox podría ganar terreno acusando a Feijóo de blanquear.

Costes reales: El despliegue implicaría millones en gastos (sin aclaración previa) y riesgos para familias españolas.

Escenario internacional: Alinearía España más estrechamente con la OTAN y la UE; sin embargo, esto podría chocar con sus socios más progresistas.

El Gobierno insiste en que las misiones de paz son algo habitual y deben contar con autorización parlamentaria previa. Por su parte, Albares modera expectativas: esta coalición voluntaria apenas esboza ideas, sin planes concretos aún.

Datos curiosos que encienden la polémica

Hasta ahora, Sánchez y Feijóo han mantenido cinco reuniones previas sin lograr pactos significativos: desde gasto militar hasta fracasos durante investiduras.

es notable: Moncloa prioriza al , al , entre otros actores relevantes. Posible gasto militar elevado: El PP exige detalles por partidas; España ya comprometió elevar su defensa al 2% del PIB según lo acordado con la OTAN.

Un giro irónico: Mientras se reunió dos veces en secreto con Junqueras, ahora busca imágenes públicas junto a Feijóo para mejorar su imagen.

Un tuit viral por parte de Tellado dice mucho: «Sus socios no confían en él; nosotros tampoco», alcanzando 50.000 visualizaciones rápidamente.

El lunes está marcado en rojo para España; Ucrania será telón de fondo mientras las fuerzas derechistas esperan expectantes ante este nuevo capítulo político. ¿Pacto o pulso?