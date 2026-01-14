Alfonso Rojo: “Todavía estás a tiempo, Feijóo… ¡no vayas!”

Todavía estás a tiempo, Feijóo.

Espera al fin de semana y anuncia de sopetón que te has puesto malito, que has pillado un virus como el que te obligó el pasado 17 de diciembre a suspender un viaje a Bruselas y la tradicional Copa de Navidad con periodistas.

O échale pelotas y di simplemente que lo has pensado mejor, que no te apetece ver a Sánchez ni en pintura y que cancelas la cita.

Ayer me preguntó José Cárdenas aquí, en La Burbuja que hace todas las tardes, qué opinaba sobre la decisión del líder del PP de aceptar la invitación del marido de Begoña y acudir el próximo lunes a La Moncloa a reunirse con él.

Dije que me parecía un error, pero quiero matizar: No es una pifia o una simple equivocación; es una mierda como el sombrero de un picador.

Ir a dar oxígeno y hacerse fotos con el amo del corrupto PSOE, con el protector de Maduro, con el marido de la catedrática Begoña, con el hermano del músico absentista, con el compadre del putero Ábalos y del mangante Cerdán, con el socio del etarra Otegi y el colega de los golpistas Junqueras y Puigdemont, no es un desliz ni un desatino más de los muchos que perpetra periódicamente el centroderecha español.

Es importante subrayar que dentro de 25 días tenemos elecciones autonómicas en Aragón, en las que el PP se perfila como claro ganador pero con VOX echándole el aliento en la nuca, y que en el horizonte cercano —probablemente en primavera— es muy probable que se celebren por fin elecciones generales.

Y con el tinglado sanchista tambaleándose, va Feijóo a darle oxígeno.

Y la pregunta obligada es: ¿quién le aconseja semejante insensatez y qué tipo de gazpacho tienen en el cerebro los gurús de Génova 13?

Si a los populares —que lo dudo— les preocupa mucho el futuro de Ucrania y entienden que es vital enviar allí tropas españolas cuando cesen los bombazos, que fuercen a Sánchez a debatirlo en el Congreso de los Diputados.

Que detallen en público, ante toda la ciudadanía, cuántas, cómo, bajo qué bandera y hasta eso que los militares denominan rules of engagement, las circunstancias y condiciones en que podrán o deberán recurrir al uso de las armas.

Si Feijóo y sus asesores creen que ir a perder el tiempo a La Moncloa y retratarse al lado del cadavérico Sánchez les refuerza en la pugna que tienen con Abascal, van listos.

Ese encuentro refuerza a VOX.

Dicen los del PP, como justificación, que son un partido de Estado, responsable y moderado, pero la imagen que van a proyectar este lunes alimenta la tesis de que no tienen colmillo.

Y de que, sin ser lo mismo que el PSOE, sintonizan con él cada vez que pueden.

El Gobierno socialcomunista, donde crecen como hongos los ladrones, puteros y acosadores, actúa de espaldas al Congreso, desprecia al Senado, vulnera la Constitución, asalta las instituciones, atenta contra la separación de poderes, erosiona la Justicia y pacta con los enemigos de España.

¿Qué más debe suceder para que Feijóo rompa cualquier atisbo de relación con Sánchez?

Alberto, hazme caso: no vayas.