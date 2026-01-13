¿De qué sórdida pizzería salió este tertuliano de Pablo Iglesias?: «Las mujeres están más representadas en Irán que en otros países»

El paisano se cubrió de ‘gloria’.

Pero, claro está, si vas de tertuliano al medio de comunicación creado por el fundador de Podemos, al final acabas haciendo lo mismo que Pablo Iglesias, cabalgando contradicciones.

Y el baranda, desde luego, dejó pistas de que su procedencia era la de haberse escapado de una sórdida pizzeria.

De lo contrario, sería imposible, en condiciones normales, que alguien hablase así de Irán y de la importancia que tiene en ese país el papel de las mujeres en comparación con otras naciones.

Atentos al medio minuto que se marcó el tertuliano de Canal Red, comenzando con decir que era mentira el mantra de que allí hubiera un totalitarismo islámico:

Que obviamente, ojo, que Irán, hay que ir a Irán, yo no he ido, pero la gente que ha ido, es decir, el retrato de una especie de totalitarismo islámico, etcétera, es totalmente falso.

Y terminó de redondear su intervención asegurando que las mujeres en Irán estaban mucho mejor consideradas:

Es una sociedad donde, si lo comparas con dictaduras patriarcales suníes, el papel de las mujeres es infinitamente más fuerte, pero obviamente la opresión de género y la libertad de los cuerpos es enorme.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar:

Caray…NO sé qué ví yo en Irán cuando fui allí (hace mucho, cierto) — Fernando Jáuregui (@FjaureguiC) January 12, 2026

La mujer segun los mullas iranies y Canal Red pic.twitter.com/cxWqNswUNF — Binabik (@binabik0) January 12, 2026

La tasa laboral femenina en iran es del 11-14% La más baja del mundo.

Es casi imposible que accedan a puestos de poder y enfrentan discriminacion salarial en los mismos puestos. Además de otros obstaculos como el permiso de los familiares y restricciones para administrar negocios — Labu (@Labuiga) January 12, 2026

«Yo no he ido, pero me lo han contado…». De verdad, estos tíos no son serios. Recuerdo la anécdota del Chepas con las ciudades de Colombia. No les avergüenza hacer el ridículo. Tienen una jeta de cemento. Son unos impresentables estos surdos de mier… — Manolito Desencadenado💚 (@ManolitoCino) January 12, 2026

Si comparas una mierda de caniche con una de vaca, la de vaca es infinitamente mas grande, pero eso no significa que la de caniche no siga siendo una mierda. Me explico, no? — 𝓐𝓷𝓽í𝓰𝓸𝓷𝓪 𝓣𝓻𝓲𝓿𝓲𝓪 (@AntigonaTrivia) January 12, 2026