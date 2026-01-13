  • ESP
CANAL RED, COMO EL FUNDADOR DE PODEMOS, CABALGA CONTRADICCIONES

¿De qué sórdida pizzería salió este tertuliano de Pablo Iglesias?: «Las mujeres están más representadas en Irán que en otros países»

Niega que Irán sufra un totalitarismo islámico

El paisano se cubrió de ‘gloria’.

Pero, claro está, si vas de tertuliano al medio de comunicación creado por el fundador de Podemos, al final acabas haciendo lo mismo que Pablo Iglesias, cabalgando contradicciones.

Y el baranda, desde luego, dejó pistas de que su procedencia era la de haberse escapado de una sórdida pizzeria.

De lo contrario, sería imposible, en condiciones normales, que alguien hablase así de Irán y de la importancia que tiene en ese país el papel de las mujeres en comparación con otras naciones.

Atentos al medio minuto que se marcó el tertuliano de Canal Red, comenzando con decir que era mentira el mantra de que allí hubiera un totalitarismo islámico:

Que obviamente, ojo, que Irán, hay que ir a Irán, yo no he ido, pero la gente que ha ido, es decir, el retrato de una especie de totalitarismo islámico, etcétera, es totalmente falso.

Y terminó de redondear su intervención asegurando que las mujeres en Irán estaban mucho mejor consideradas:

Es una sociedad donde, si lo comparas con dictaduras patriarcales suníes, el papel de las mujeres es infinitamente más fuerte, pero obviamente la opresión de género y la libertad de los cuerpos es enorme.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar:

