Sánchez quiere destrozar a Julio Iglesias: ¡Es inocente!

El nombre de Julio Iglesias ha vuelto a circular por las redes sociales y la actualidad informativa a raíz de dos denuncias de acoso por parte de dos extrabajadoras del cantante.

Bastó el habitual ruido digital para que se activara, una vez más, el tribunal popular que tanto entusiasma a la izquierda cuando el acusado encaja en su lista de “culpables ideales”.

Resulta llamativo —aunque ya no sorprendente— el silencio sobre la presunción de inocencia, principio básico del Estado de derecho que desaparece automáticamente cuando el señalado no forma parte del ecosistema ideológico progresista, con su correspondiente linchamiento, titulares insinuantes y una condena moral exprés.

La hipocresía vuelve a quedar en evidencia. Porque mientras la izquierda exige prudencia, garantías y contexto cuando las acusaciones afectan a figuras afines, no duda en aplicar el “yo sí te creo” preventivo cuando el acusado es un icono cultural ajeno a su relato. El feminismo institucional, tan selectivo en sus indignaciones, parece funcionar más por afinidades políticas que por principios universales.

Julio Iglesias, una figura pública con décadas de trayectoria internacional, merece exactamente lo mismo que cualquier ciudadano: que los hechos se investiguen si existen, que la justicia actúe si procede y que no se sustituya el derecho por el trending topic. Convertir rumores en verdades y sospechas en sentencias no es progreso; es populismo punitivo.

