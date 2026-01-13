¡El PSOE se estrella con Sánchez y ya compite con VOX!

La disposición que arrojan las primeras encuestas grandes del arranque del año 2026 es pavorosa para el PSOE de socialistas mangantes.

La radiografía demoscópica es un dejà vu aderezado con temblor político. El PP de Alberto Núñez Feijóo logra consolidar una ventaja de aproximadamente 40 escaños sobre Pedro Sánchez, mientras que el VOX de Santiago Abascal se dispara y amenaza con arrebatarle el segundo puesto al PSOE en amplias zonas del país.

Ya supera la hasta ahora tercera fuerza del Parlamento los 60 escaños en intención de voto ahora mismo. Este bloque de derechas no solo rebasa al de izquierdas con claridad, sino que se encuentra ya en un umbral donde la mayoría absoluta deja de ser un sueño para transformarse en una posibilidad tangible.

El dato más revelador es contundente: una macroencuesta realizada por Sociométrica posiciona al PP alrededor de los 142 escaños, frente a unos 102 del PSOE, con VOX alcanzando los 62 y una izquierda alternativa (Sumar y Podemos) claramente relegada, sumando apenas unas veintena de escaños.

En ‘La Retaguardia’ de Periodista Digital de este lunes 12 de enero abordamos todo esto y mucho más de la mano de los mejores analistas del panorama: en esta ocasión, el ex secretario de Estado, Mario Garcés, y Ángeles Ribes.