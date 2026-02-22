Muere a los 75 años Willie Colón, el trombonista que llevó la salsa del Bronx al mundo

William Anthony Colón Román, quien vio la luz el 28 de abril de 1950 en el sur del Bronx, ha cerrado un capítulo fundamental en la música latina.

El pasado sábado 21 de febrero, el trombonista y cantante que revolucionó el universo salsero partió en paz tras ser ingresado días antes por complicaciones respiratorias en el hospital presbiteriano St. Lawrence de Bronxville.

Su familia compartió la triste noticia a través de un comunicado en redes sociales: «Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido esposo, padre y reconocido músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado del amor de su familia».

La pérdida de Colón es un golpe duro para la comunidad salsera a nivel global.

Su legado va más allá de las cifras: más de 30 discos lanzados, nueve Discos de Oro, cinco de Platino y más de ocho millones de copias vendidas a lo largo de una carrera que comenzó a los 16 años.

Sin embargo, lo realmente notable es su capacidad para convertir la salsa en un medio para reflexionar sobre la experiencia puertorriqueña en la diáspora estadounidense. Fue su abuela, Antonia Román Pintor, quien le obsequió su primera trompeta cuando apenas tenía once años, sembrando así la semilla que daría lugar a generaciones enteras de músicos.

El Bronx fue el crisol que forjó su identidad artística. Durante sus primeros catorce años vivió bajo las estrictas leyes de segregación racial y experimentó directamente la discriminación que marcó a Estados Unidos en las décadas de los cincuenta y sesenta. Esa dura realidad se reflejó más tarde en sus canciones, donde la narrativa urbana y la crítica social ocupaban un lugar destacado. Su conexión con Puerto Rico, tierra natal de sus padres, nunca se desvaneció.

El álbum Hecho en Puerto Rico es testimonio del profundo amor que sentía por la isla; su abuela le repetía constantemente: «No olvides que tú eres puertorriqueño».

A los 15 años firmó con Fania Records, discográfica que sería crucial para el futuro de la salsa moderna. Poco después, Johnny Pacheco lo recomendó como trombonista y arreglista para colaborar con un joven cantante llamado Héctor Lavoe.

Esta alianza comenzó en 1967 con el álbum El Malo y se transformó en una de las más significativas en la historia musical latinoamericana. La voz inconfundible de Lavoe junto a las composiciones musicales de Colón crearon un sonido distintivo que dominó los años setenta. Temas como Calle Luna, Calle Sol, CheChe Colé y El día de mi suerte se convirtieron en himnos para la comunidad puertorriqueña neoyorquina.

La segunda gran etapa profesional llegó en 1977 cuando se asoció con el panameño Rubén Blades. Juntos grabaron Metiendo Mano y dos años después lanzaron Siembra, considerado hasta hoy como el álbum más influyente en la historia de la salsa. Este disco innovador incluyó «Pedro Navaja», una composición que elevó el estándar del género gracias a su experimentación musical y narrativas urbanas profundas.

Las letras abordaban temas como la desigualdad y las apariencias engañosas con una sofisticación que desafiaba los límites tradicionales del género. La colaboración entre Colón y Blades continuó hasta principios de los ochenta, aunque se reanudó en los noventa antes de concluir definitivamente en 2003 debido a desacuerdos financieros.

Más allá de sus célebres colaboraciones, Colón construyó una carrera solista notable como cantante, compositor, productor y director musical. Álbumes como Fantasmas, Corazón Guerrero y Tiempo Pa’ Matar revelaron su versatilidad artística y su compromiso con causas sociales.

También produjo obras esenciales para otros grandes del género como Celia Cruz, además de acompañar a Héctor Lavoe durante sus momentos más difíciles. Su influencia fue reconocida al ser incluido en el International Latin Music Hall of Fame en 2000 y en el Latin Songwriters Hall of Fame en 2019; sin embargo, es curioso notar que nunca ganó un Grammy competitivo pese a haber sido nominado alrededor de diez veces.

La noticia sobre su fallecimiento provocó una avalancha de homenajes en redes sociales. El cantante Elvis Crespo expresó: «El maestro Willie. Hoy los trombones del Bronx inspiran mi agradecimiento a Dios por haberme permitido escuchar la genialidad de un artista cuya creatividad hablaba desde lo profundo». Por su parte, Rubén Blades, su histórico compañero artístico, publicó: «Acabo de confirmar algo que me resistía a aceptar: Willie Colón ha fallecido. Mis condolencias para su esposa Julia, sus hijos y toda su familia».

La salud del músico había estado comprometida desde 2021 tras sufrir un grave accidente automovilístico junto a su esposa Julia en Carolina del Norte. Fue ingresado urgentemente el 18 de febrero por problemas respiratorios solo tres días antes de su muerte. Le sobreviven su esposa Julia Colón Craig y sus cuatro hijos. La familia ha solicitado privacidad durante este difícil momento pero también ha expresado agradecimiento por las oraciones y apoyo recibidos.

El legado artístico de Willie Colón perdurará cada vez que resuene un trombón por las calles del Bronx o cada vez que se escuche una canción que abogue por justicia social; estará presente también en los recuerdos compartidos por millones que encontraron consuelo e identidad a través de su música. Bad Bunny lo homenajeó recientemente con su canción Nueva Yol, interpretada durante el intermedio del Super Bowl recordando: «Willie Colón me dicen El Malo; pasan los años y sigo dando palos». Ahora descansa El Malo del Bronx dejando tras él una obra inmortal.