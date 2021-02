El microbikini esmeralda con el que Kim Kardashian muestra su cuerpazo

Kim Kardashian enamoró a sus fans con un sensual microbikini esmeralda.

Siempre dispuesta a complacer a sus seguidores en Instagram, la empresaria ha compartido más imágenes de sus vacaciones familiares, que la muestran en excelente forma y bajo los rayos del sol.

La socialité posó muy relajada en unas escaleras de madera, luciendo sus pronunciadas curvas y usando un sexy microbikini de color verde. En esta ocasión ella dejó a un lado los tacones altos y optó por unas sandalias completamente planas, actualmente muy de moda entre las famosas.

Las sensuales imágenes de Kim han acumulado más de cuatro millones de likes, un reflejo de que la empresaria sigue siendo toda una influencer en las redes sociales. La temporada final de su reality show “Keeping up with the Kardashians” se estrenará el 18 de marzo.