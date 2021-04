El tanguita rosa con el que Daniella Chávez calienta a sus seguidores

La chilena Daniella Chávez se ‘armó’ con un tanguita rosa para enfrentarse a la censura de las redes sociales.

La modelo sorprendió al acompañar una publicación en Instagram (que la muestra posando en tanga junto a la piscina) con un largo mensaje en contra de la censura, en el que se destaca lo siguiente:

“Cada día las redes sociales censurando más y más! Ya no hay libre expresión de ningún tipo! Ahora sólo funciona para las empresas o disqueras que pagan para tener likes y seguidores! Al resto los limitaron a todos! En TikTok ya me censuraron y no hice nada! Hay videos que muestran todo y ahí están como si nada!”