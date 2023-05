Monja abandona el convento y ahora se «forra» en OnlyFans

¡Ver para creer!. La historia sucedió en Colombia. Una monja de 31 años, tras pasar una década en un convento, decide colgar los hábitos y convertirse en una modelo webcam; luego en actriz porno, y finalmente incursionar con singular éxito en OnlyFans. Actualmente, gana miles de dólares por generar contenido para adultos.

Su nombre es Yudy Pineda y también tiene cuenta en TikTok (@yudypineda6) para llegar a sus miles de seguidores.

¿Pero cómo así llegó una ex monja a un lugar como este?

La rocambolesca historia de Yuri Pineda reza así: Un día tomó la decisión de ingresar a un convento. Pasó ocho años al interior del recinto. “Me enamoré de la vocación de las monjas que me daban clases y decidí irme con ellas, quería ser como ellas porque se veían como tan puras”, señala.

Pero un día se enamoró de un profesor de catequesis. Y fue entonces cuando decidió colgar los hábitos.

Tras abandonar el convento no le fue fácil abrirse paso en la vida. Trabajó inicialmente como promotora en empresas; y poco después, una amiga le recomendó un trabajo de modelo de webcam.

Yudy Pineda se sumergió en el portal para adultos y se convirtió también en actriz porno.

Aunque Pineda ya no es monja, sigue creyendo fielmente en Dios.

“A las personas que me critican mucho les digo, no importa a qué me dedico, pero Dios siempre va conmigo, así sea una actriz, una modelo, Dios siempre está conmigo”.

“Al principio me sentía mal, pero ya no. Me siento súper bien cuando voy (a la iglesia). Siento mucha paz, mucha tranquilidad. Cuando entro, trato de ir lo más decente que pueda. Tampoco falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a misa”, explicó.