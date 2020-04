Pérez-Reverte pierde la fe en la humanidad por un joven que cree que «la derecha perdió la Guerra Civil»: «Quizá el coronavirus sea la solución»

Arturo Pérez-Reverte ha perdido la fe en la humanidad. El reconocido escritor mostró su indignación con las nuevas generaciones el pasado 14 de abril, cuando en el marco de la conmemoración de la II República se topó con un desafortunado ‘tweet’ de un joven de 16 años.

El adolescente afirmaba, totalmente convencido de que los libros de historia de apoyaban, que “como la derecha perdió la guerra civil, ahora no puede ya ocultar su rencor». Una afirmación que supuso la ‘gota que derramó’ la paciencia de Pérez-Reverte. A pesar de que el periodista destaca por no tener pelos en la lengua, no gastó tiempo ni esfuerzo en corregir al joven de 16 años, sino que publicó un mensaje donde mostraba que estaba por ‘tirar la toalla’.

😂😂😂 "Como la derecha perdió la guerra civil, ahora no puede ya ocultar su rencor", necesitamos otra reforma educativa 😂😂😂, vamos a dejarlo que me parto… — elcomedianteXXI (@ElcomedianteX) April 14, 2020

A través de su cuenta de Twitter, Pérez-Reverte afirmó que: “Leído hoy a un joven de 16 años: ‘Como la derecha perdió la guerra civil, ahora no puede ya ocultar su rencor’. Creo que para algunos es hora de irnos despacio sin dramatismos hacia la salida. Quizá, como los barbaros de Cavafis, el coronavirus sea una solución, después de todo».

Sus palabras han calado con fuerza dentro de un grupo de la sociedad que comparte con pena la preocupación por el profundo desconocimiento que muchos jóvenes tienen de lo que sucedió durante la II República y la Guerra Civil, así como por el peligro que esta ignorancia conlleva para las generaciones futuras. No en vano, corren el peligro de llegar a ser fácilmente manipulados por ideologías extremistas.

En este sentido, se han visto comentarios de apoyo a Pérez-Reverte como: “Seguro que saco matricula de honor en historia de esa que dan en la LOGSE… no descarte que sea presidente progresista en breve…”; o “necesitamos otra reforma educativa, vamos a dejarlo que me parto…”. Sin embargo, el reconocido escritor dejó muy claro que no cree que se trate de un ‘tweet’ para tomárselo con humor, sino como una advertencia de lo que se aproxima en las próximas generaciones.

un joven de 16 años: "Como la derecha perdió la guerra civil, ahora no puede ya ocultar su rencor"… Seguro que saco matricula de honor en historia de esa que dan en la LOGSE… no descarte que sea presidente progresista en breve… — KRON (@RuizDuncan) April 15, 2020

Perdón? Que la derecha perdió la guerra civil? O ese mendrugo tiene un libro raro, o su profesor es un canalla. Y si no es ninguna de esas opciones, en este país se está generando una generación de analfabetos funcionales. Lo que hay que leer!!!🤦🤦🤦🤦 — María Garcés (@MaraGarcs9) April 15, 2020

Verdades alternativas

No es la primera vez que el afamado académico español muestra su preocupación por el futuro del país. El pasado 26 de febrero compartió en sus redes sociales un corto llamado Matemáticas alternativas, y que habla sobre la posverdad, la transformación de la realidad en virtud de las emociones personales y las creencias propias del individuo, para lanzar un mensaje que trate de influir.

Lo de las ovejas y el pastor llevado al futuro en unos conceptos más complejos: como el de ‘angustia emocional’, el hostigamiento social, la libertad de pensamiento, la capacidad de los padres para decidir lo que aprenden o no sus alumnos, los intentos de los gobiernos por decidir cómo educan a sus infantes…

Todo, ya ven, centrado en la educación, en la que incide el vídeo y por tanto, Reverte. Y es que la educación en España se debate en estos momentos entre el funcionamiento de hasta ahora y la inclusión del pin parental y otras reformas. Todo acompañado por un tenso debate que, hasta que pase el coronavirus, permanecerá congelado.