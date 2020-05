Inex Arrimadas da a luz un niño y le pone de nombre Alex

View this post on Instagram

Hoy ha llegado al mundo el pequeño Álex. ¡Qué ganas teníamos de verle la carita! 🥰🥰🥰. Estamos inmensamente felices y muy emocionados por este gran regalo que nos ha dado la vida. Muchas gracias a todos los que nos habíais enviado vuestros mejores deseos. Ha ido todo muy bien y estamos en perfecto estado 😊 Ahora disfrutaré de unas semanas de permiso de maternidad para poder dedicar toda la atención a nuestro niño. ¡Besos a todos de parte de la familia! 👨‍👩‍👦🐕‍🦺