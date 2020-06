El problema con el dinero que persigue a Toñi Moreno desde hace años

La ‘nueva normalidad’ se ha instalado en la vida de todos los españoles, incluida Toñi Moreno, que ha retomado sus proyectos y obligaciones profesionales. De entre todas ellas, la gaditana ha regresado a su canal de Mtmad (Mediaset), ‘Dos vidas’, que aparcó temporalmente el pasado mes de mayo de 2020 para darse un respiro tras el nacimiento de su hija Lola.

En su esperado regreso a la plataforma de contenidos audiovisuales, la presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, que se define a sí misma como «manirrota», ha mostrado el vestidor de su hija, a quien no ha hecho más que «comprarle vestiditos» en las últimas semanas.

Toñi ha compartido con su público la complicada relación que tiene, desde hace años, con el dinero, algo que «siempre ha sido un problema». Consciente de que gastar ha sido siempre una de sus grandes debilidades, ha recordado sus primeros pasos en el mundo laboral, en el que se estrenó con 14 años cuando en su casa «no sobraba el dinero» (su madre era limpiadora y su padre laboraba en el campo). Con el paso del tiempo, admite que ha «tenido etapas en las que he podido ganar mucho dinero», pero no fue todo lo previsora que debió y se enfrentó a grandes dificultades para ahorrar.

Pese a que su familia «siempre» le ha dicho «que parece que tengo un agujero en la mano porque no le doy valor al dinero«, reconoce que, desde que fue madre, su mentalidad ha cambiado mucho.

«Ha coincidido con que no trabajo, que tengo a Lola y me ha dado vértigo porque ahora no soy yo sola. Soy muy extremista y ahora me he vuelto súper huraña y miro hasta el último euro que me gasto».