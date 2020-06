Rosalía arrasa en redes con la mejor imitación de Belén Esteban

Desde que, hace varios años, Belén Esteban confesara en ‘Sálvame’ que «me encanta Rosalía, me gusta muchísimo su música; puedo entender que haya gente a quien no le guste, pero para mí, y para muchos, es un fenómeno de la música”, la princesa del pueblo se ha perdido muy pocos de los conciertos que la artista patria más internacional ha dado en España. Con el paso del tiempo, estrecharon lazos e incluso han intercambiado, en más de una ocasión, comentarios y posts en redes sociales.

La confianza entre ambas es plena, y, prueba de ello, es el vídeo que Rosalía ha compartido desde su cuenta de Tik Tok en el que aparece imitando a la colaboradora de ‘Sálvame’.

«En mi fiesta va a haber, te voy a decir, house, música disco, rumbas y reggaeton. Y voy a bailar el ‘Papi chulo’», articula Rosalía sin poder soportar un ataque de risa en el clip que ha titulado «Yo preparando mi Dj Set» y que ya suma más de 117.000 ‘me gusta’ y 1.100 reacciones.

Después del agitado fin de semana que Belén Esteban ha vivido tras hacerse efectivo su esperado regreso a los platós de Telecinco, es más que probable que las imágenes de su compositora más admirada le hayan sacado una sonrisa.