Abusos y machismo en el cine: las 5 confesiones más duras de las actrices de Hollywood

Con el origen de los movimientos ‘Me Too’ y ‘Time’s Up’ a raíz del estallido del escándalo Harvey Weinstein tras años cometiendo delitos sexuales con total impunidad y complicidad de la industria cinematográfica han sido muchas las actrices que han relatado funestos y machistas episodios de acoso que soportaron cuando trataban de obtener un papel en una película. Desde Jennifer Lawrence hasta Charlize Theron, pasando por Meryl Streep, Gwyneth Paltrow y Susan Sarandon, todas han contado sus dramáticas experiencias en Hollywood.

Jennifer Lawrence

Cuando la protagonista de ‘Los juegos del hambre’ aún no era la estrella en la meca del cine que es hoy, el productor de una de sus primeras películas le «pidió que perdiese siete kilos en dos semanas» durante un casting.

«La productora me hizo desnudarme y ponerme en fila con otras cinco mujeres, más delgadas y también desnudas, y me dijo que tenía que utilizar las fotos de aquella sesión como inspiración para mi dieta. Cuando me quejé al productor, me contestó que no sabía por qué todos pensaban que estaba gorda si para él estaba ‘perfectamente cogible’”, confesó.

Lawrence recuerda que, por aquel entonces «era una chiquilla» y «me hicieron daño».

«No importa los méritos que consigas; sé que no me volverá a ocurrir. Si alguien intenta murmurar de nuevo la palabra ‘dieta’ será como: ‘que te jodan'».

Meryl Streep

27 años recién cumplidos tenía Meryl Streep cuando se postuló a la audición del remake de ‘King Kong’ (1976). Fue allí donde el popular productor Dino De Laurentiis comentó en italiano lo fea («brutta») que era la intérprete, coincidiendo con que ella controlaba el idioma.

“Siento que creas que soy demasiado fea como para estar en ‘King Kong’, pero esa es solo tu opinión”, le replicó entonces.

Gwyneth Paltrow

La ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores detalló la «espeluznante» situación que vivió con Weinstein, quien intentó aprovecharse de ella. El asunto se saldó con Brad Pitt, su pareja en aquella época, protagonizando una calurosa discusión y defendiéndola del depredador sexual (le advirtió que «si la vuelves a hacer sentir incómoda otra vez, te mato»), con quien casi termina a golpes.

“Fue muy extraño. Estaba sola en la habitación con él y fue de la nada. Fui sorprendida. Me quedé en shock. (…) Era una niña, estaba petrificada. Estaba muy conmocionada por todo y acababa de aceptar hacer dos películas con él”, explicó en una entrevista con The New York Times.

Susan Sarandon

La laureada actriz y productora Susan Sarandon detalló en la revista Elle la «desagradable experiencia» que vivió con un director de casting en sus inicios en la gran pantalla.

«Fui a una habitación y él prácticamente me tiró encima de la mesa… Yo acababa de llegar a Nueva York. No me lo pensé ni por un segundo. Estaba harta”, narró en 2012.

Durante un coloquio con Daily Mail explicó recientemente que, con el paso del tiempo, «hubo un momento en que me dijeron que mi carrera estaría acabada a los cuarenta años y que nunca debía hablar sobre tener hijos porque me harían parecer “menos sexy”«.

«Pero aquí sigo, trabajando, y hay muchas mujeres de mi edad que también lo están haciendo», concluyó.

Charlize Theron

En una entrevista en el programa de radio ‘The Howard Stern Show’ la actriz declaro que, antes de convertirse en una figura reconocida, el productor de una película la recibió “en pijama” y se sentó muy cerca de ella. La sudafricana nacionalizada estadounidensele preguntó si deseaba que leyera unas líneas del guión y el hombre le contestó que no, que tan solo “iban a hablar”.

«Entré y me ofreció una bebida, y pensé que todo esto de la interpretación era muy relajado. Pero, poco después, quedó muy claro cuál era la situación y yo estaba en plan, ‘No va a pasar. ¡Te has topado con la chica equivocada, amigo!‘”, relató.

Si bien ella asegura haber nombrado al director en el pasado, fue «el periodista que hizo la nota» quien «tomó la decisión de no escribirlo», lo cual demuestra «cuán profundo es este problema”, cuestión que, según confiesa, «me enoja muchísimo».