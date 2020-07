¿Rumores de embarazo? Paula Echevarría sorprende con su respuesta a una seguidora que sacó el tema de sus ‘kilitos de más’

Por más que digan que cuando el río suena, agua lleva, a veces está más seco que el mismísimo Sáhara. Eso es lo que le ocurre, desde hace dos años y medio, a Paula Echevarría con las especulaciones de embarazo.

Desde que comenzara su relación sentimental con Miguel Torres, a la influencer no han hecho más que ‘sacarle’ embarazos; todo a raíz de su evidente (pero en absoluto exagerada) subida de peso tras dejar de fumar y, tal y como ella misma ha reconocido, «me he puesto fina y he engordado seis kilos».

Si bien Paula está acostumbrada a toda clase de comentarios, en particular, este tipo de rumores le han incomodado desde que tuviera su primer encontronazo con la prensa hace ya bastantes meses y que se saldó con malas caras y suma esquivez. Pero lejos quedó todo aquello, y ahora la madre de Daniella Bustamante ha cogido el toro por los cuernos y ha respondido alto y claro en una de sus últimas publicaciones de Instagram en la que aparece luciendo palmito en la piscina.