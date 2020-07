Ernesto de Hannover, ingresado en un psiquiátrico tras un violento altercado con la policía

A sus recién estrenados 66 años, Ernesto Augusto de Hannover, bisnieto del último emperador alemán, ha protagonizado un controvertido episodio que se ha saldado con su ingreso en un psiquiátrico este miércoles 15 de julio de 2020.

Tal y como revela el portal alemán Focus, el marido de la princesa Carolina de Mónaco, que arrastra serios problemas con el alcohol desde hace un tiempo, se hallaba en el pabellón de caza que posee en la localidad de Grünau im Almtal (Alta Austria) cuando emitió una llamada de urgencia en la que demandaba auxilio, pues, según aseguró, alguien intententaba matarle.

Cuando los servicios de emergencia y los agentes se personaron en la localización, la actitud de Ernesto fue excesivamente autoritaria, llegando a «amenazar a los oficiales con un afiliado cuchillo de 30 centímetros de longitud» y a golpear a uno de ellos en la cara, hiriéndole el labio.

Finalmente, ante su «extremada agresividad», un médico dio la orden de trasladar al protagonista a la unidad de psiquiatría de la Clínica Vöcklabruck, donde permaneció unas horas hospitalizado.

Mientras las autoridades valoran la posibilidad de retirarle la licencia de armas, la intención del jefe de la Casa Hannover no es otra que presentar una demanda contra quienes acudieron al lugar.

«Tenía un nivel muy bajo de azúcar en sangre y me sentía muy mal. (…) Creo que estaban borrachos, al menos me dio la impresión. Luego me encadenaron a una ambulancia. No me dejaron salir por cinco horas», ha apuntado al periódico austriaco Kronen Zeitung.