Adara Molinero muestra el resultado final de su operación de pecho: «Ha quedado muy pequeñito» 

Si a inicios de marzo de 2018 Adara Molinero confesaba haberse sometido a un aumento de pecho y revelaba en su canal de YouTube que «mi cirujano es Yordo Oyola y me operé en la Clínica Bruselas» -incluso llegó a animar a su público «a que lo hagáis, porque luego te sientes tan guapa y eres tan feliz que merece la pena»- dos años después, el 16 de abril de 2020, anunciaba que «me voy a quitar pecho porque no me gusta».

Así, el 30 de septiembre de 2020 pasaba por quirófano para intervenirse de nuevo por motivos de salud, pues «en el seno izquierdo tengo muy poquita sensibilidad y la cicatriz me la dejaron fatal, como una auténtica carnicería», y para zanjar sus problemas de inseguridad a nivel estético.

Aunque el postoperatorio no ha sido nada fácil, dos semanas más tarde, la ganadora de ‘GH VIP 7’ (Telecinco) ya ha dejado de tomar medicinas y se siente «muchísimo mejor», hasta el punto de retomar su actividad habitual en redes sociales. Y, precisamente en los stories de Instagram, la exazafata se ha mostrado con un jersey ajustado en color blanco y escote en pico que evidencia el resultado final.