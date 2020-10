Las confesiones más íntimas de Jennifer López: el novio que le rompió la vida y por qué se casó con Marc Anthony

La vida íntima de Jennifer López es tan hurgada por sus fans como sus propias canciones, una de las facetas de su vida que ha generado más interés es la historia de su matrimonio Marc Anthony, muchos detalles se publicaron en su propio libro «True Love», del 2014.

Allí explica abiertamente la relación que vivió con su exesposo y padre de sus hijos, las circunstancias del matrimonio, las giras musicales y la dura decisión de divorciarse.

Pero ahora ha salido a la luz más información, de cómo comenzó todo y sobre todo las circunstancias que había atravesado JLo antes de refugiarse en los brazos del cantante neoyorkino, que ahora saca a la luz la versión estadounidense de la revista Hola.

«Ben (Affleck) y yo nos separamos en el momento en que pensé que nos comprometeríamos para siempre», afirma la cantante. «Fue mi primera angustia real; sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Y cuando me di cuenta de que no iba a tener la familia de cuento de hadas que quería, bueno, fue cuando realmente comencé a desmoronarme».

«Pensamos que aquí era donde se suponía que todo llevaría, que estábamos destinados a terminar juntos”, explica López en su libro.

«Toda la angustia y el dolor de mi reciente ruptura no pudo haber sido en vano, ¿verdad? Tal vez tuve que pasar por lo malo para poder terminar con la persona con la que estaba destinado a estar todo el tiempo», como se indica en ‘True Love’.

López además dice que, dado que Anthony le resultaba familiar, pensó que en realidad se suponía que iban a terminar juntos. «Y ese fue el momento en que Marc reapareció en mi vida», escribió.

«Marc y yo habíamos sido amigos durante varios años. Trabajamos juntos en algunas canciones y cantamos un dúo para mi primer disco, irónicamente titulado ‘No Me Ames’. Desde el principio, nunca hizo secreto que le gustaba», desvela.

López dijo que recurrió a Anthony porque no quería estar sola en este momento difícil de su vida. «Tomamos nuestras propias decisiones y decidí creer que Marc y yo estábamos destinados a estar juntos, que el destino estaba interviniendo”, confesó.

«En ese momento, necesitaba creer eso; Necesitaba creer en algo. La realidad era que no quería estar sola, así que cuando Marc estuvo allí, cuando me encuentro con su gran sonrisa, su corazón en la manga y sus brazos abiertos de par en par, estaba más que feliz de dejarme caer en ellos»

A día de hoy, Jennifer López está viviendo una relación como la que probablemente siempre soñó, al lado de su prometido Alex Rodríguez, con quien comparte familia, arte y negocios.