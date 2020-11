Adara hace su promesa más atrevida para mostrar cómo se le ha quedado el pecho sin trampa ni cartón

Si por algo se caracteriza Adara Molinero es por su transparencia y naturalidad a la hora de compartir hábitos y gustos en redes sociales, y este martes 3 de noviembre de 2020 ha vuelto a demostrar que hablar de sus retoques estéticos y mostrarlos en Internet no le supone ningún tipo de problema.

Tras confesar hace solo unos días que se ha practicado un peeling para engrosar sus labios -cuyo resultado es «una pasada»-, ahora ha prometido a su comunidad virtual enseñar el resultado de su operación de pecho como nunca antes: enfundándose en el espectacular bañador con aberturas imposibles de la firma House of BKN (26€) al más puro estilo Kim Kardashian que lució durante su romántico viaje a Ibiza el pasado verano.

«Para que veáis mejor cómo tenía antes el pecho, cómo lo tengo ahora y cómo se me ha quedado, he estado pensando que me voy a hacer una foto igual, con el mismo bikini, en los próximos días«, ha asegurado la ganadora de ‘GH VIP 7’ (Telecinco) en sus stories de Instagram, al tiempo que ha indicado que «creo que con esa foto finalizamos ya el tema del pecho, que bastante os he dado la brasa ya».