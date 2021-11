Anabel Pantoja se muerde la lengua: Evita pronunciarse sobre la demanda de Isa a Kiko Rivera

Apartada de la televisión, pero con más vida social que nunca. Así está Anabel Pantoja, que tan solo unos días después de presentar por todo lo alto su nueva colección de joyas ha regresado a Madrid para ayudar a una de sus mejores amigas, la influencer Susana Bicho, en su nueva aventura empresarial, una app que dará mucho que hablar.

Muy sexy con un minivestido de cuero negro y mucho más relajada que en sus últimas apariciones públicas, la sobrina de Isabel Pantoja ejerció como nunca de influencer y coincidió en la fiesta con Rocío Flores – con la que no la vimos charlar en ningún momento – Violeta Mangriñán o Nagore Robles entre otras y, tan esquiva como de costumbre, evitó hablar de la posible demanda de Isa Pantoja a Kiko Rivera por la filtración de sus audios en televisión.

Centrada en su faceta instagrammer – «me noto muy bien aunque no me considero influencer sino un poco personaje dentro de todo esto», afirma – Anabel asegura que «ahora estoy en un momento muy bueno» en el que ‘Sálvame’ parece no tener cabida: «No hay descarte tampoco, pero quiero celebrar la Navidad bien y tranquila».