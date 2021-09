Anabel Pantoja, hundida: despreciada por su primo un día antes de su boda y atacada por Paz Padilla

Lo peor que le podía pasar a Anabel Pantoja le ha pasado: su abuela ha muerto, su boda se queda sin su invitado estrella y en su programa, ‘Sálvame’ la han atacado sin piedad.

El 29 de septiembre de 2021 se supo la noticia de la muerte de Doña Ana María Martín, madre de Isabel Pantoja.

La tragedia sucedió en Cantora, mientras que la gran mayoría de la familia estaba en la isla de La Graciosa para asistir a la boda de Anabel Pantoja que se iba a celebrar el viernes 1 de octubre de 2021 (y al parecer, sigue en pie).

Kiko Rivera, nada más enterarse de la muerte de su abuela, escribió un mensaje en Instagram atacando a su madre y a su tío por no dejarle ir a cantora a despedirse de Doña Ana.

Pero, en un giro de guion, esa misma tarde, Kiko Rivera, Isa P. y Anabel, acompañados de algunos amigos como Raquel Bollo, se fueron de La Graciosa para llegar, de madrugada, a Cantora.

¿Habrá boda?

Primero, Anabel anunció que cancelaba su boda y después se supo que Isabel Pantoja le había pedido a su sobrina que no cancelara la fiesta.

Y es que hay exclusiva que Anabel había firmado por su boda con la revista Hola por un precio de 60.000 euros. Dinero que compartiría con su primo Kiko Rivera por salir en la portada.

Además, Anabel habría firmado con varias firmas para promocionarla en sus redes sociales.

El ataque de Paz Padilla

El 30 de septiembre de 2021 le tocó el turno de presentar ‘Sálvame’ a Paz Padilla, la misma que lleva más de un año hablando de cómo ha “celebrado” la muerte de su marido.

Pues para la humorista el que Anabel Pantoja se case tres días después de morir su abuela no está bien. De hecho, Paz consideró que las marcas no deberían anunciarse durante el enlace ya que la novia no debería cobrar tras una desgracia.

Cada uno tiene su opinión y también su forma de llevar un duelo. Paz Padilla, según dijo, abrió una botella de champán cuando murió su marido, ha escrito un libro y ha montado un espectáculo teatral (ambos de mucho éxito) hablando de su tragedia. No es la más indicada para juzgar según qué cosas.

Kiko Rivera no va a ir a la boda

Ese 30 de septiembre de 2021, Kiko Hernández, en ‘Sálvame, soltó una de sus ‘bombas’: Kiko Rivera, tras la noche que vivió en Cantora junto a su madre, había llamado a su prima para decirle que no iba a volver a La Graciosa para la boda.

De hecho, a los pocos minutos vimos en directo a Irene Rosales, mujer de Kiko, salir de la isla para volver a la península junto a su marido.

Esto deja a Anabel en un lugar complicado. Si celebra la boda sin su primo quedará como la mala nieta e incluso puede cobrar menos por la exclusiva. Si no lo hace, podría ser su ruina económica.