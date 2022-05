Antonio Resines: «Yo todos los días pensaba que estaba a punto de morir»

Vio a la parca.

Pero aguantó Antonio Resines y aquí está para contarlo.

El veterano actor estuvo este 20 de mayo de 2021 en el programa ‘Déjate querer’ de Toñi Moreno y habló de la delicada situación que pasó estando ingresado debido a la Covid-19, pero sobre todo del sufrimiento que tuvo su familia y su mujer durante estos meses.

Días en los que se temió por su vida, pero que ha superado con la mejor de la sonrisas y ahora ya, disfruta de nuevo de la vida.

Eso le confesaba el actor a Toñi Moreno sobre su estancia en la UCI y añadía:

«Yo todos los días pensaba que estaba a punto de morir».

Pero sin duda, quien se ha llevado la peor parte ha sido su mujer, Ana Pérez-Lorente, que ha sufrido en silencio el ingreso del actor:

Antonio ha explicado que su mujer sufría porque la mayoría del tiempo estaba en casa y no sabía nada sobre su estado de salud:

«Es muy complicado. Ir allí todos los días con alguien que quieres y no sabes qué va a pasar y vuelves a tu casa, porque en la UCI estás un tiempo y vuelves a casa y te dan el parte por la noche».

«Pero si no te llaman estás acojonado porque no sabes que está pasando, si tardan no sabes si esa persona ha muerto. Es un nivel de sufrimiento enorme y hay que tener la cabeza muy en su sitio para que no te pase factura eso».