Antonio Resines: «Pedí a los doctores que me pegaran un tiro de una vez»

Plenamente recuperado.

Antonio Resines, después de varias semanas hospitalizado, vuelve poco a poco a recuperar el pulso de la actualidad y a atender a todos sus compromisos profesionales y mediáticos.

El actor cántabro atendió a Periodista Digital donde contó con pelos y señales todo lo sucedido en torno a su enfermedad:

Yo estaba en mi mundo de alucinaciones y no era consciente. De vez en cuando veía a mi mujer e hijo porque iban verme pero yo seguía dándole vueltas a otras historias. Era todo un poco raro. Luego me enteré de todo, los medios se han portado magníficamente, han informado directamente con la información que daba la familia y los médicos

Sobre el tema de lo que se contaba en las redes sociales y de gente que se hizo pasar por él, Resines apuntó que:

No tengo redes sociales, pero sí hicimos un comunicado en contra de gente que se hacía pasar por mí en algunas redes, pero no se si ha surtido efecto porque no lo he vuelto a comprobar. Yo no tengo ninguna cuenta en ninguna red social.

Sobre cómo vivió el ingreso hospitalario contó que:

Empecé a rodar con Santiago Segura, ‘Padre no hay más que uno 3’ porque hacía un papel ahí. Esa noche me encontré mal, al día siguiente me hice antígenos. El día anterior había estado en ‘El Hormiguero’ y había estado bien. Eso fue un jueves, el viernes ya estaba fatal. Tenía como fiebre y empecé a toser. Me encontraba mal. Di positivo. Llamamos, me dijeron que aguantase a ver si se me quitaba la fiebre en un par de días. Dio positivo mi mujer, entonces ya se complicó la cosa el domingo. Yo empecé a tener una tos brutal. Aguanté demasiado tiempo, ya teníamos las pruebas del aparato que te pones en el dedo que mide la saturación de oxígeno y los latidos. Estaban por abajo de lo que tenían que estar. Daba resultados un poco contradictorios a veces subía a veces no. El miércoles, jueves, no me acuerdo, ya estaba fatal, empecé a respirar mal. Me acojoné de verdad.

Resines reconoció que durante el tiempo que estuvo en coma, tuvo alucinaciones con personajes como Hitler, Mussolini y Franco:

Y con muchos más, la reina de Inglaterra, el alcalde de Madrid, periodistas, actores.

Sí es cierto que Resines lo pasó mal en algunos momentos y llegó a pedir una cosa drástica a los médicos, que le pegaran un tiro:

En el sitio que estaba yo, que no era la realidad, yo ya no podía más, estaba agotado y eso coincide con el final de la estancia en la UCI. Hubo un momento en el que yo no aguantaba más y dije que me dieran pasaporte adonde correspondiese, que me diesen un tiro de una vez.

Entre sus proyectos, el actor comenta que será pregonero de las Fiestas de San Isidro de Madrid y respecto a su trabajo cuenta que está enfocado en varias series y nos sorprenderá con una participación muy importante en una película que veremos próximamente.