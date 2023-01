Makoke: «No tengo ni idea del motivo por el que Terelu Campos no me habla»

La relación de Makoke y Terelu Campos no atraviesa su mejor momento. Las que fueran amigas parecen haber dado por terminado su vínculo.

La semana pasada veíamos como Terelu Campos aprovechaba su espacio en ‘Sálvame Diario’ para contestar públicamente a Makoke tras el polígrafo que hizo hace unos fines de semana en ‘Sábado Deluxe’ en el que volvía a asegurar públicamente que no entendía por qué no había relación entre ellas.

La hija de María Teresa Campos ha repetido en muchas ocasiones que nunca revelerá en los platós de televisión qué paso entre ellas y ha asegurado que la exmujer de Kiko Matamoros sabe perfectamente el motivo de su distanciamiento.

Terelu llamó ‘cínica’ a Makoke y aseguraba que estaba atada de pies y manos, por lo que nunca podría revelar públicamente cuál fue el motivo que le hizo distanciarse de ella y no querer saber nada de ella. Este 6 de enero, en el plató de ‘Fiesta’, Alejandra Rubio ha puesto luz a este enfrentamiento y ahora sabemos algo más de lo que paso entre estas dos mujeres que un día fueron íntimas amigas.

Makoke y Alejandra protagonizaron en el pasado, en ‘Viva la vida’, una discusión por unas declaraciones de Kiko Matamoros que no gustó nada a Terelu. Y es que la presentadora tiene la sensación de que la protección que ha tenido ella con Anita Matamoros no la ha tenido su ‘amiga’ con su hija.

Así lo confesaba Alejandra en el día de ayer: «Sé que mi madre está muy dolida por eso… Mi madre ha protegido mucho a su hija y ella siente que Makoke no lo ha hecho conmigo».

Y añadía: «Nosotros tenemos unas vivencias con Kiko y Makoke que yo no voy a contar en la vida».

Makoke por su parte aseguraba que se había quedado muy sorprendida al escuchar las palabras que Terelu le dedicaba el otro día desde su plató:

«No tengo relación con ella. No tengo ni idea del motivo, te lo prometo. Me llama cínica y no tengo ni idea del motivo… Cuando vi en Twitter lo que había pasado, flipé».

Y no solo eso, la colaboradora confesó que habló inmediatamente a Terelu para preguntarle sobre el motivo que le llevó a distanciarse de ella, pero no obtuvo respuesta: «Nada más ver lo que había pasado, le escribí un mensaje. Le pedí que me explicara lo que había pasado, que iba a quedar entre ella y yo. No me contestó, pasa de mí olímpicamente».

De esta manera, está claro que Terelu está molesta con Makoke porque en alguna ocasión ésta no ha tenido límite a la hora de hablar de Alejandra, algo que precisamente ella si ha tenido cuando se ha hablado en un plató de televisión de Anita.