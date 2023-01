Bárbara Rey se deja de insinuaciones y habla en televisión de su relación con el Emérito: «No podía tener un futuro»

Bárbara Rey ha decidido que por fin va a contar el gran capítulo de su biografía sobre el que nunca ha querido ser clara. No ha querido, o no ha podido. El caso es que la vedette a la hora de hablar sobre su relación sentimental con Juan Carlos I siempre se ha mantenido ambigua, moviéndose con destreza en el territorio de la insinuación. El mantener un secreto a veces es uno de los talentos en los que la que diva del destape es maestra.

Atresmedia ha hecho un importante contrato a la actriz y, para ellos, la murciana contará su versión sobre su relación con el rey emérito. Una versión particular de un romance sobre el que ya se ha escrito mucho. Y no de la parte sentimental, sino sobre la más oscura de una relación que incluyó presuntos chantajes, grabaciones, la intervención de los servicios secretos y el desfile de una serie de personajes de la España más oscura. Un universo en el que la actriz supo moverse con sorprendente destreza.

La cadena de Fuencarral ha estrenado la ficción Cristo y Rey en la que, con el beneplácito de la de Totana, se repasa la relación con Juan Carlos de Borbón y Borbón. Una forma de calentar la futura docuserie en la que la actriz, sin las máscaras de la ficción, contará su biografía incluyendo su controvertida historia con el que fuera jefe de Estado durante casi cuatro décadas. En medio de todo estos intereses, Bárbara visitó el plató de Y ahora Sonsoles y ante la presentadora del espacio se abrió y, por primera vez, se pronunció sobre el rey hablando claro y sin insinuaciones.

💥Mega exclusiva del programa de Sonsoles. Bárbara Rey habla clara y abiertamente de su relación con el Rey Emérito. Enhorabuena @YAhoraSonsoles pic.twitter.com/0NpIxk79Af — Seram1 (@Seram110) January 19, 2023

La actriz aseguró a Sonsoles Ónega que «sabía que era una relación que no podía tener un futuro» y lanzó un dardo a otras mujeres que han estado con el monarca: «Es algo que tenía que saber mucha gente que ha estado con él». Ante las pregunta de la periodista sobre la joya del joyero real que el monarca le había regalado, Bárbara aseguró que se trataba de «un medallón donde ponía todos los símbolos del horóscopo. Él sabía muchas cosas de mí, sabía que me gustan mucho los temas de astrología». Una joya que el monarca le pidió que no luciera en público pero que ella decidió llevar en una rueda de prensa porque «yo estoy en ese momento mal con él y lo hice para fastidiar».

La artista aseguró que se siente más cómoda contando su verdad en el formato de una serie que «ir a un programa donde solamente te están metiendo los dedos y te están provocando para que tú tengas que enfrentarte, porque te tienes que defender». «Habla todo el mundo de mí, escriben libros, dicen, comentan en un programa de televisión… Si ven que eso da audiencia, me están machacando durante dos o tres meses y luego otra vez», añadió la vedette.

Ahora, Bárbara considera que ha llegado el momento de contar una historia que no repetiría: «A mí me hubiese gustado que no hubiera ocurrido nunca, no es arrepentimiento, pero no ha sido bueno para mí. Siempre he dicho que repetiría todo igual, pero eso no».