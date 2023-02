Paloma Barrientos: «Urdangarin debería buscarse un trabajo; tiene un nivel de vida que no se explica»

Comentamos la actualidad del corazón.

Paloma Barrientos, una de las periodistas más importantes de la crónica de sociedad, repasa en ‘La sala VIP de PD’ la actualidad del corazón con nuestro redactor David G. Álvarez. Barrientos acaba de publicar su libro ‘Los secretos de la Infanta’ sobre Cristina de Borbón. Reedición de una biografía publicada en 2011.

En su actualización, el libro relata lo sucedido en el matrimonio Urdangarin-Borbón tras el juicio por el Caso Noos, la prisión del exduque y el conocimiento público de la infidelidad de éste con Ainhoa Armentia, que ha puesto fin a su matrimonio con la hermana del Rey Felipe VI. Barrientos da las claves de por qué no se han divorciado aún. También disecciona a Isabel Preysler. Ya en 1991 publicó la primera biografía sobre ella, donde desmontaba algunos mitos de la filipina. Ahora, analiza el bombazo mediático que ha supuesto la ruptura de la socialité del Nobel Mario Vargas Llosa.

La periodista asegura que no entiende para nada la posición de Ainhoa Armentia, para ella, siempre ha sido una chica muy discreta. Seguidamente comenta que si no hubiera robado no hubiera pasado nada.

«No entiendo estos movimientos de Iñaki Urdangarin. Debería buscarse un trabajo, pero tiene un nivel de vida que no se explica, la que gana dinero es la Infanta Cristina».

Hay que tener mucho cuidado cuando comienza a moverse el dinero, ya que, según comenta la periodista, la información de Iñaki Urdangarín se filtró por un fiscal suizo. Pero.. la pregunta que todos se hacen es porqué está tardando tanto en llegar el divorcio de Urdangarin con la infanta Cristina. Barrientos asegura que quien ha estado manteniendo la familia todo este tiempo ha sido la infanta:

«Iñaki Urdangarin es un nini. Se pega la vida padre, no sé si se lo pagan sus hijos. Una vida bastante relax, tampoco ha buscado trabajo». «El divorcio entre Urdangarin y la Infanta Cristina tardará en llegar porque el dinero no se puede mover sin generar sospechas».

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa

En el año 1991, la periodista Barrientos, publicó su libro ‘La reina de corazones’ donde trata la biografía de Isabel Preysler. Pero su ruptura con Vargas Llosa, ha dado un giro de 180º: