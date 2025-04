La sobrada de la presidenta de Red Eléctrica Española ante el repunte de la venta de hornillos por un apagón: «Será para irse de excursión»

Fue una sobrada en toda regla.

Noviembre de 2021, Austria acababa de sufrir un importante apagón y, cómo no podía ser de otra manera, todos los países empezaron a revisar sus sistemas y ver cuál podía ser su respuesta ante una situación similar.

En el caso de España comenzó a darse un curioso fenómeno, el repunte en las ventas de hornillos, camping gas y velas.

El programa ‘Espejo Público‘ (Antena 3) aprovechó la tesitura para entrevistar a la presidenta de Red Eléctrica Española, la socialista Beatriz Corredor, que aseguró de manera tajante que esa situación vivida en Austria no podría darse en España:

En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados, y de los que tienen unos componentes más avanzados, y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia.