Julio José Iglesias se pronuncia sobre la separación de su madre

Julio José Iglesias, o Julio Iglesias Jr., como prefieran, visitó el 19 de marzo de 2023 el magazine de Toñi Moreno en TVE (Plan de tarde). El hijo de Isabel Preysler habló sobre la separación de ésta y Mario Vargas Llosa. Hace unas semanas su padre Julio Iglesias terció en el asunto y salió, desde ¡Hola!, en defensa de la que fue su primera mujer.

«Lo que diga mi padre va a misa, si él dice que Vargas Llosa no ha tratado bien a mi madre, será verdad», aseguró el mediano de los Iglesias-Preysler.

Cuando Toñi Moreno quiso profundizar sobre el asunto y saber cómo había sido la relación de Julio José con el último novio de su madre, aseguró que se llevaba bien con todas las parejas de su madre.

«Con el que mejor me llevaba era con el Marqués de Griñón, el padre de Tamara, porque me pilló en una época en la que estaba en España y me gustaba mucho ir al campo y Carlos tenía muchas tierras y nos llevaba. Tengo los mejores recuerdos de mi infancia con él», puntualizó.

Su padre y su hermano Enrique

Aprovenchando la festividad del Día del Padre, San José, Toñi Moreno también quiso interrogar a su invitado sobre su relación con su padre Julio Iglesias.

«Cuando tuve oportunidad de irme degira en 2024 con mi padre fue la primera vez que pude estar tanto tiempo con él y lo pasé genial, disfrutando con él»

También entró en la polémica relación distante que mantienen su padre y su hermano Enrique y la eterna duda de por qué nunca han cantado juntos, al contrario de lo que ha pasado con él.

«No lo veo como que va a surgir mañana o pasado, pero sería muy bonito que hiciéramos un concierto juntos, cantando Enrique sus canciones, mi padre las suyas y yo las mías», aseguró Julio José Iglesias.