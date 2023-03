Isabel Pantoja por fin habla y anuncia un evento con ¡Carolina de Mónaco!

En plena era de la inmediatez de las redes sociales los testimonios se devalúan y una exclusiva ya no vale lo que antes. Tal vez la excepciones siguen siendo Isabel Preysler e Isabel Pantoja. Y la primera cuando se ha puesto a largar sobre su separación con Mario Vargas Llosa ha visto como su imagen intocable empezaba a ser cuestionada hasta por los más contumaces pelotas del solar patrio. En cuanto Isabel Pantoja, tras su exitosa gira por Estados Unidos ha concedido una entrevista para la revista ¡Hola!, la que siempre ha sido su publicación de cabecera.

Sin embargo, como de costumbre los temas más polémicos los ha evitado. No habla ni de la cárcel, ni de su no relación con su hijo Kiko Rivera, ni de la salida del armario de su en su día íntima María del Monte, ni de ninguna otra de sus amistades en femenino singular. Eso sí, de lo que ha largado es de su situación anímica tras la muerta de su madre, Ana Martín, auténtico ejemplo del lugar común de la madre de la folklórica:

«Siempre hablaban de la madre de la Pantoja. Y la madre de la Pantoja era una madre, madre, que tenía una hija artista. Pero que quede muy claro, toda su vida ha ido acompañando a su hija porque yo así lo deseaba y me sentía la más feliz del mundo. Ella siempre iba cinco pasos por detrás de mí, quiero decir, que jamás quiso protagonismo, ni salió en una revista o en una televisión. Era una madre cuya hija salió artista y punto”

“Estuvo en silencio toda su vida y en silencio se fue”, añade sobre la que fue el gran apoyo de su vida. Una mujer sin la que se entiende el devenir vital y profesional de la tonadillera.

Por supuesto, también hizo hueco para hablar de si gran hit periodístico de siempre. La muerte de Paquirri: “El más difícil para mí fue volver después de fallecer mi marido. Y ahora pues me está costando […]. Esos han sido los momentos más difíciles que yo he pasado”.

En ‘El baile de la rosa’

La gran noticia del reportaje es que Isabel Pantoja será la invitada en el próximo Baile de la Rosa el sábado 25 de marzo de 2023 en Montecarlo. Este evento es una de las grandes citas sociales de la Jet Set internacional. Una tradición que instauró en el principado la mítica Grace Kelly. Quien preside el baile es la heredera de la actriz norteamericana, la Princesa Charlene actual consorte del minúsculo país. Sin embargo, de facto, es Carolina de Mónaco quien desde el fallecimiento de su madre hace cuarenta años ocupa ese cargo. En ella se centran todas las miradas. Una mujer que ha ocupado casi más portadas de la revista del saludo que las propias Pantoja y Preysler.

Así cuenta la tonadillera sus impresiones:

“Bueno, es que cuando mi hermano me cuenta: ‘Te han invitado al Baile de la Rosa’, me quedo mirando y digo: ‘¿A mí?’. ‘Sí, a Mónaco’, me dice, y le contesté: ‘¡Venga ya con la tontería!’. Claro. No me lo creí. Y fíjate lo que es la vida, porque durante toda la mía he admirado a Grace Kelly y por Carolina he sentido siempre un cariño entrañable”

Sobre la célebre Princesa monegasca la cantante asegura “tenemos la misma edad, pasó lo mismo de la noche a la mañana y sin conocernos, no nos conocemos todavía, me sentí tan unida a ella en ese momento”. Se refiere la sevillana al paralelismo con dos hechos en sus vidas: el fallecimiento de Paquirri en septiembre de 1984 cuanto llevaba año y medio casado con Isabel y la muerte de Stefano Casiragi en 1990. El italiano era el segundo marido de la hija de Rainiero III de Mónaco y con ella tuvo tres hijos. Llevaban seis años casados.

Isabel Pantoja remata su entrevista con una afirmación que bien podría suscribir la propia Carolina Grimaldi: “Yo te puedo decir que he sido ave fénix. Bueno, no es que haya sido, me he sentido ave fénix muchísimas veces a lo largo y a lo ancho de estos 50 años”.