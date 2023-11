Famosos contra la miserable amnistía de Pedro Sánchez: de Ana Obregón a Jaime Lorente

El domingo 12 de noviembre de 2023 estuvo caracterizado por las manifestaciones contra el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.

Un asunto que ha generado opiniones encontradas entre la sociedad. También entre los famosos claro.

Algunas figuras públicas han mostrado su descontento con el acuerdo al que han llegado el presidente en funciones y la formaciones soberanistas.

Una de ellas fue Ana Obregón. La actriz compartió una publicación en sus stories de Instagram de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, animando a la gente a salir a la calle el día 12. La presentadora, además, añadía un texto donde dejaba clara su postura:»España no es negociable por la igualdad. Domingo 12 de nov a las 12″. «No nos van a callar», añadía.

«Hace un tiempo dejé de opinar porque parece que cada vez tenemos menos libertad, pero es tan triste lo que estamos viviendo que no me puedo quedar callada». Y añadió: «Lo que está pasando en España es un claro ejemplo de que cada vez nos alejamos más de una democracia y una igualdad para todos los ciudadanos. La sed de poder a toda costa y a cualquier precio de personas con tanta responsabilidad es lo más peligroso para un país».

El actor Jaime Lorente, conocido por su paso por series como Élite, El Cid o Cristo y Rey, vivió un rifirafe en Twitter con Gabriel Rufián sobre las concentraciones en Ferraz, la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español. «Acaban de tirarnos eeeeh gases lacrimógenos…la policía…por putodefender España.’ Cayetano Bosco-Jimeno Ortega-Beltrán de la Vega y Brianda. Ferraz. Madrid, 2023», escribía el político de ERC en la antigua red del pájaro. El actor no perdió la oportunidad de responderle.

El actor llamó «sin vergüenza» (sic) al político y este le recordó que «ya no eres el Cid, Jaime». «Sin embargo tu si sigues siendo un payaso», respondió el actor.

Sin embargo tu si sigues siendo un payaso. https://t.co/wLmwpk9fdh — Jaime Lorente López (@jaimelorente) November 8, 2023

También la influencer María Pombo, que no es la primera vez que se mete en la arena política, quiso dar su opinión sobre lo que está pasando en el país. «Hace un tiempo dejé de opinar porque parece que cada vez tenemos menos libertad, pero es tan triste lo que estamos viviendo que no me puedo quedar callada», escribió en su Instagram.

