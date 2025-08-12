El humo del incendio de Tres Cantos se extiende por Madrid y obliga a desalojos y refuerzos de emergencia

La tarde se cerró con un cielo denso y un olor a quemado que muchos madrileños reconocieron al instante. El incendio de vegetación declarado en Tres Cantos alrededor de las 19:45 avanzó con rapidez, empujado por rachas de viento cambiantes, y obligó a activar la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA, con desalojos preventivos en urbanizaciones próximas y un despliegue de medios terrestres y aéreos que se mantuvo hasta la caída de la noche. El humo, visible a decenas de kilómetros, llegó a múltiples distritos de la capital y a municipios del entorno, generando preocupación y recomendaciones de cerrar ventanas y evitar la exposición a la humareda.

El foco, situado en la zona este del llamado Nuevo Tres Cantos, se extendió hacia el sur-sureste y forzó medidas de protección civil por su cercanía a viviendas. Las autoridades habilitaron un puesto de mando avanzado en el recinto ferial del municipio y solicitaron el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) al retirarse los medios aéreos por falta de luz. En el operativo trabajan decenas de dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, con agentes forestales, Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario en preventivo.

Qué ha pasado y por qué huele a quemado en Madrid

El incendio comenzó sobre las 19:45 en un área de matorral y pasto de la tercera fase de Tres Cantos y se propagó con rapidez por el viento y el calor acumulado, lo que generó una columna de humo visible desde amplias zonas del norte y este de la región.

El olor a quemado y la presencia de ceniza fina alcanzaron barrios de Madrid y municipios como Barajas o Alcalá de Henares, arrastrados por las rachas de viento de norte a sur y hacia el corredor del Henares.

El 112 y los ayuntamientos de la zona pidieron a los vecinos cerrar ventanas y puertas, y evitar desplazarse hacia el perímetro afectado para no inhalar humo ni entorpecer las labores de extinción.

Claves operativas:

Activación del nivel 2 del INFOMA por riesgo para viviendas y bienes no forestales, lo que permite reforzar medios y coordinar medidas de protección a población.

por riesgo para viviendas y bienes no forestales, lo que permite reforzar medios y coordinar medidas de protección a población. Despliegue inicial de medios aéreos (helicópteros) durante la tarde, retirados con la noche; continuidad con recursos terrestres de Bomberos y UME durante la madrugada.

Puesto de mando avanzado en el recinto ferial de Tres Cantos para coordinar los servicios de emergencia.

Desalojos, heridos y afecciones en el entorno

Desalojos preventivos: urbanizaciones Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno , próximas al frente del fuego, además del cierre del polideportivo municipal Dehesa Boyal en San Sebastián de los Reyes como medida de precaución por la humareda.

y , próximas al frente del fuego, además del cierre del polideportivo municipal Dehesa Boyal en San Sebastián de los Reyes como medida de precaución por la humareda. Balance sanitario provisional: al menos dos heridos, incluido un varón con quemaduras muy graves (trasladado en helicóptero al Hospital La Paz) y otro hombre de edad avanzada atendido por dolor torácico, según emergencias.

Impacto en infraestructuras y servicios: los cambios de viento complicaron la defensa de viviendas e instalaciones cercanas y obligaron a cortes puntuales y control de accesos en vías del entorno para facilitar el trabajo de los equipos.

Lo que sabemos del perímetro y la meteorología:

El viento fue el factor determinante: impulsó el frente hacia zonas habitadas y diseminó el humo por buena parte del área metropolitana, con rachas irregulares que dificultaron el anclaje de líneas de defensa.

El combustible predominante (matorral y pasto) favoreció una propagación rápida, con llama baja-media pero alta velocidad de avance, típica de interfaz urbano-forestal en pleno verano.

Recomendaciones y medidas de autoprotección

Mantener ventanas y rejillas cerradas mientras persista la humareda perceptible.

Evitar el ejercicio al aire libre en zonas con olor a quemado o visibilidad reducida; especial atención a personas con asma, EPOC, niños y mayores.

No acercarse al perímetro; seguir los canales oficiales del 112, Comunidad de Madrid y ayuntamientos para cambios de viento, cortes de tráfico y posibles reentradas de humo.

Consejos prácticos para la noche y primeras horas:

Preparar mascarillas FFP2 si el olor a quemado entra en casa; filtran partículas finas del humo.

Usar ventilación mecánica con filtros limpios si es imprescindible renovar aire; evitar ventiladores que capten aire exterior en zonas afectadas.

Si conduce, activar recirculación del aire y reducir velocidad en tramos con baja visibilidad por humo.

Claves del dispositivo: quién está trabajando y cómo

Bomberos de la Comunidad de Madrid: más de una veintena de dotaciones desplegadas en defensa de viviendas, líneas de agua y apertura de fajas de contención.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid: refuerzo con varias dotaciones y jefaturas, coordinadas desde el PMA para defensa de interfaz urbano-forestal.

UME: activada a petición regional para apoyo nocturno, logística, maquinaria y relevo en líneas de defensa.

Medios aéreos: tres helicópteros operaron en las primeras horas con descargas en perímetro y flancos, retirados por falta de luz al anochecer.

Sanitarios y protección civil: recursos preventivos en la zona y traslados médicos urgentes según necesidades.

Tabla rápida del operativo

Nivel de alerta: Situación Operativa 2 (INFOMA)

Inicio: 19:45, zona este de Tres Cantos

Dirección de propagación: sur-sureste, con cambios por rachas

Desalojos: Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno; cierre preventivo Dehesa Boyal

Heridos: al menos dos, uno muy grave por quemaduras

PMA: Recinto ferial de Tres Cantos

Refuerzos: UME activada por la Comunidad de Madrid

Perfil de la emergencia: interfaz urbano-forestal en el norte metropolitano

Tres Cantos encarna el reto clásico de la interfaz urbano-forestal madrileña: urbanizaciones insertadas entre encinares, pastizales y cortafuegos parcialmente interrumpidos por caminos y equipamientos. En días de calor y viento, un ignición en matorral dispara la velocidad de propagación y compromete la defensa de viviendas si el frente se alinea con rachas. Este patrón, repetido en veranos recientes, explica por qué se declaró el nivel 2 con rapidez y por qué el humo se percibió en medio Madrid pese a que el foco estaba al norte.

Anécdotas y curiosidades del día:

La columna de humo se fotografió desde barrios del sureste de la capital, un recorrido poco habitual que ilustra el papel del viento en canalizar partículas hacia el interior urbano.

Las sirenas y avisos por megafonía en urbanizaciones cercanas precipitaron evacuaciones ágiles; muchos vecinos salieron solo con documentación y móvil ante el cambio de rumbo de las llamas.

Las redes sociales del 112 y los ayuntamientos fueron el canal de referencia para conocer rebrotes, perímetros y recomendaciones, con actualizaciones al minuto que ayudaron a modular el tráfico en accesos.

Qué mirar en las próximas horas

Evolución del perímetro nocturno: sin medios aéreos, el éxito depende del anclaje de líneas y de que el viento no cambie de nuevo hacia zonas sensibles.

Calidad del aire en barrios del norte y este de Madrid: el olor puede persistir por reintensificaciones o cambios de viento; conviene seguir avisos municipales.

Posibles afectaciones a infraestructuras cercanas al polígono y equipamientos del entorno; la prioridad oficial permanece en viviendas e interfaz.

Palabras clave de enfoque: incendio en Tres Cantos, olor a quemado en Madrid, UME, nivel 2 INFOMA, humo en Madrid.