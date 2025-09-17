Hellmann’s pagara la reparación del bar Las Postas (Sevilla), incendiado por un exaltado que le prendió fuego cuando no le pusieron mayonesa

En Los Palacios y Villafranca, Sevilla, la tranquilidad de un bar de barrio se rompió el 20 de agosto cuando un cliente, tras no obtener mayonesa para su montadito, prendió fuego al local.

El episodio, que parecía un mal chiste, se convirtió en uno de los sucesos más comentados del verano.

La historia de Las Postas y su insólito incendio deja una enseñanza sobre la convivencia, la gestión de crisis y el valor de la solidaridad, en un contexto donde lo absurdo y lo humano se dan la mano en la vida cotidiana.

Sin embargo, la trama ha dado un giro inesperado gracias a la intervención de Hellmann’s, la multinacional referente en el sector de salsas, que ha decidido asumir todos los gastos de reparación del establecimiento.

El bar, Las Postas, es un punto de encuentro habitual en el municipio, con más de veinte años de historia. La tarde del incidente, un hombre de algo más de cincuenta años, trabajador eventual y natural de Córdoba, pidió dos montaditos y varias cervezas. Al solicitar mayonesa, los empleados le informaron que no disponían de la salsa, ya que el local está especializado en desayunos y cafés, no en menús de almuerzo ni tapas elaboradas.

Lejos de aceptarlo, el cliente abandonó el local y, minutos después, volvió con una botella de gasolina. Volvió a preguntar por la mayonesa y, ante la misma respuesta, vertió el combustible sobre la barra y lo prendió fuego con un mechero. El incendio generó pánico entre la clientela, que tuvo que salir corriendo. Solo la rápida reacción de los camareros, que utilizaron un extintor, y la intervención de los bomberos evitaron que el incidente se convirtiera en una tragedia mayor.

En el momento de los hechos, un niño jugaba cerca de la barra y un hombre mayor transitaba la zona, lo que pudo haber acabado en desgracia. El agresor sufrió quemaduras leves y fue detenido poco después, gracias a la intervención de una camarera que lo siguió hasta la plaza de Andalucía. Actualmente permanece en prisión preventiva, acusado de delitos de daños y de incendio con peligro para las personas.

El propietario del bar, José Antonio Liebre (en otras fuentes, José Antonio Caballero), calculó inicialmente los daños materiales y las pérdidas económicas derivadas del cierre temporal en más de 20.000 euros, aunque otras estimaciones los sitúan entre 7.000 y 10.000 euros. El bar tuvo que cerrar durante varios días, lo que supuso un golpe duro para el negocio y sus trabajadores.

Lo más importante, como destacaba el dueño, es que no hubo víctimas personales: “Lo más importante es que ninguno de nosotros ni nuestros clientes ha sufrido daños importantes”. Sin embargo, la huella psicológica y el miedo generado entre los empleados y la clientela habitual tardarán en borrarse.

Hellmann’s: de la solidaridad a la estrategia de marca

El suceso no tardó en hacerse viral en redes sociales y medios nacionales. Ante la magnitud y la repercusión del caso, Hellmann’s reaccionó con rapidez y lanzó un mensaje directo y empático al bar afectado: “Sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora, contad con nosotros. Dejad que nos encarguemos de la reparación del local y de que nunca más falte mayonesa para vuestros montaditos”.

El gesto de la multinacional ha sido recibido con alivio y agradecimiento por los propietarios del establecimiento, que confirmaron la colaboración directa con la marca. El mensaje de Hellmann’s ha superado las 700 reacciones y decenas de comentarios en redes, la mayoría entre el humor y el agradecimiento. La marca no solo cubrirá los gastos del incendio, sino que se ha comprometido a que Las Postas nunca vuelva a quedarse sin mayonesa.

Este episodio, que comenzó como una anécdota de violencia absurda, ha acabado convirtiéndose en una acción de responsabilidad social corporativa que refuerza la imagen de Hellmann’s en España y da un respiro económico a un negocio local muy querido.

El caso ha generado un intenso debate sobre la escalada de violencia ante situaciones cotidianas y la importancia de la gestión emocional en espacios públicos. Muchos vecinos del municipio han mostrado su apoyo al bar y han celebrado la decisión de Hellmann’s como un acto de solidaridad empresarial poco común.

Entre las anécdotas que rodean el suceso, destaca la viralización del mensaje de Hellmann’s y la sorpresa del dueño al recibir la propuesta de la multinacional. También la rapidez con la que los trabajadores actuaron para evitar una desgracia mayor y la implicación de la comunidad en la detención del agresor.