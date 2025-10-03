La Guardia Civil arresta a un marroquí por el asesinato de Antonio Campos, el historiador hallado en el maletero de su coche en Almería

Un crimen ha dejado atónita a la provincia de Almería, especialmente a la localidad de Berja.

La Guardia Civil ha detenido a un joven marroquí de 22 años, señalado como el autor del asesinato de Antonio Campos, un funcionario del Ayuntamiento de El Ejido y reconocido historiador local. Su cuerpo fue descubierto maniatado y con evidentes signos de violencia dentro del maletero de su propio coche. La brutalidad del acto ha generado una profunda inquietud en la comunidad, que aún busca respuestas ante este oscuro suceso.

Hallazgo del cuerpo y primeras investigaciones

El pasado lunes, tras una ardua búsqueda llevada a cabo por familiares y amigos, la Guardia Civil encontró el cadáver de Antonio Campos en el maletero de su Volkswagen Passat blanco, estacionado cerca de una empresa hortofrutícola en San Agustín, El Ejido. Las evidencias apuntaban a que había sufrido una agresión física severa y estaba atado, lo que pone de manifiesto la violencia con la que se cometió el crimen y la intención deliberada de ocultar el cuerpo.

La denuncia por su desaparición se interpuso oficialmente el domingo por la tarde, aunque desde la noche anterior no se sabía nada sobre su paradero. Las indagaciones iniciales se centraron en reconstruir sus últimas horas, analizando grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban a la víctima accediendo a su vehículo el sábado alrededor de las 21:00 horas.

Arresto del sospechoso y avances en la investigación

A última hora del miércoles, las autoridades arrestaron al joven marroquí como principal sospechoso del homicidio. En este momento, se mantiene el secreto sobre las diligencias judiciales, lo que limita la información disponible acerca de las circunstancias que rodean su detención y los posibles motivos detrás del crimen.

En cuanto a las líneas investigativas, los agentes han estado revisando imágenes captadas por cámaras y han solicitado a las compañías telefónicas datos sobre llamadas y mensajes enviados desde el móvil de la víctima, que sigue sin aparecer. Es crucial reconstruir las últimas horas de Campos para determinar si su trabajo como funcionario municipal tiene alguna relación con lo sucedido, especialmente en lo que respecta a los padrones, un trámite delicado en la administración local.

Conociendo a Antonio Campos

Antonio Campos, con 54 años, era una figura bien conocida tanto en Berja como en El Ejido. Su implicación en actividades sociales y culturales era notable:

Durante años trabajó como Técnico de Turismo y Cultura en el Ayuntamiento de Berja.

Era funcionario en El Ejido y tenía responsabilidades en los padrones.

Historiador local activo en el Centro Virgitano de Estudios Históricos.

Cofrade muy ligado a la Hermandad de la Virgen de Gádor, donde participaba asiduamente en eventos religiosos y festivos.

La comunidad lo recuerda como un servidor público comprometido y muy apreciado. No contaba con enemigos conocidos ni relaciones conflictivas. Desde el primer instante tras su desaparición, familiares y amigos se movilizaron intensamente para buscarlo; fueron ellos quienes localizaron finalmente su vehículo después de recorrer diversas zonas del municipio.

Anécdotas sobre Antonio Campos

Era conocido por su pasión por preservar la historia local y fomentar la cultura berjeña.

Se le podía ver participando activamente en procesiones religiosas; era un referente entre sus compañeros cofrades.

Justo el día que desapareció tenía planeado ir a Granada para reunirse con otro cofrade; esto generó alarma cuando no llegó a su cita.

Su trabajo relacionado con los padrones era considerado impecable.

Muchos vecinos recuerdan cómo organizaba rutas históricas y charlas para jóvenes sobre el patrimonio.

Consecuencias sociales y preguntas sin respuesta

El asesinato de Antonio Campos ha sumido a Berja en un estado profundo de desconcierto. Tanto los ayuntamientos locales como diversas instituciones han expresado sus condolencias y apoyo a los familiares. El trágico evento ha reabierto debates sobre la seguridad en áreas rurales y los riesgos que enfrentan funcionarios públicos al gestionar trámites delicados.

La investigación continúa abierta con esperanzas puestas en los análisis forenses y los registros telefónicos para arrojar luz sobre lo ocurrido. Las preguntas siguen flotando: ¿qué motivó a Campos a ir esa noche a El Ejido? ¿Qué conexión existía entre él y el detenido? ¿Se trató de un acto premeditado o una reacción violenta inesperada?

La comunidad aguarda respuestas mientras las incógnitas persisten. En Berja, Antonio Campos sigue vivo en la memoria colectiva de quienes compartieron con él momentos imborrables relacionados con historia, cultura e vida cotidiana.