El ‘mena’ de Hortaleza que violó a una niña de 14 años tiene 23 y debe pagar como adulto

Asqueroso, repugnante e indignante.

Y lo peor de todo es que no hay nadie al volante.

Por eso los centros de menores se han convertido en la casa de Tócame Roque.

El reciente caso de la violación de una menor de 14 años en el barrio madrileño de Hortaleza ha dado un giro inesperado y alarmante.

El supuesto menor extranjero no acompañado —comúnmente conocido como mena— detenido por la agresión, resulta que tiene 23 años, según las pruebas radiológicas realizadas tras su arresto. Este hallazgo, confirmado por los forenses y documentado en el expediente del Ministerio Fiscal, ha llevado al Juzgado de Menores a ceder el caso a uno ordinario, dado que se trata claramente de un adulto y no de un menor bajo tutela.

El análisis, que se basa en radiografías del carpo de la mano izquierda, la dentición y un TAC de ambas clavículas, concluye que la edad biológica del detenido, identificado como Mohamed Rifai, es de 23,2 años, con un margen inferior establecido en 19 años. Así, el juzgado determinó que, en la fecha del incidente —el 29 de agosto de 2025—, el acusado ya era mayor de edad. Este hecho ha causado una gran indignación entre vecinos y autoridades, quienes han señalado las graves fallas del sistema de protección infantil y los riesgos que conlleva la incorrecta identificación de la edad de personas acogidas en centros públicos.

Así sucedieron los hechos

La agresión sexual tuvo lugar en el parque Isabel Clara Eugenia, cercano al centro de primera acogida de Hortaleza. La víctima relató a la policía que había quedado con una amiga, quien llegó acompañada por dos chicos del centro. Tras marcharse con uno de ellos, dejó sola a la joven con el agresor. Este la arrastró y la tiró al suelo antes de consumar la violación. Los gritos desesperados de la menor alertaron a una vecina, quien contactó con la policía. Esto permitió la detención inmediata del acusado.

La víctima fue atendida por efectivos del Samur y trasladada a un hospital para recibir atención médica. Por su parte, el acusado había estado residiendo en el centro durante meses; sin embargo, esa misma noche regresó al lugar tras salir más tarde saltando la tapia y vulnerando así las normas establecidas que prohíben salir después de las 22:30 horas.

Fallos en la protección y consecuencias legales

La revelación sobre la verdadera edad del agresor ha expuesto un grave error en la gestión y control dentro de los centros destinados a menores. Este caso ha reavivado el debate sobre los protocolos para identificar adecuadamente a estos jóvenes y garantizar su seguridad junto a la del resto de la sociedad. La presidenta de la Comunidad de Madrid se pronunció en redes sociales denunciando tanto la saturación como los problemas derivados en estos centros. Además, criticó abiertamente la falta de respuesta por parte del Gobierno central ante el creciente número de menores extranjeros no acompañados que llegan al país.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se han enviado numerosos expedientes a la Delegación del Gobierno solicitando reagrupaciones familiares para aquellos menores conflictivos; sin embargo, hasta ahora no se ha iniciado ningún procedimiento efectivo al respecto. En los últimos tiempos, el centro ubicado en Hortaleza ha sido escenario recurrente de motines, incendios y agresiones que evidencian una situación extrema y una gestión muy cuestionada.

Perfil del agresor: un ‘viejo conocido’ de la policía

El acusado, quien fingía ser menor, era realmente un adulto con antecedentes penales y conocido por las fuerzas policiales. Se le atribuyen múltiples arrestos previos incluso fuera de Madrid; además habría utilizado hasta tres identidades diferentes desde su llegada a España. Personas cercanas a él han afirmado que tenía problemas relacionados con sustancias y episodios violentos que complicaban su integración en el centro.

Una violación que se pudo evitar

Este lamentable suceso pone en evidencia lo crucial que es identificar correctamente la edad real de los menores extranjeros no acompañados. El hecho alarmante es que un adulto lograra integrarse en un sistema pensado para menores aprovechando así recursos y protecciones destinados a otra franja etaria. Esto ha suscitado duras críticas; si se hubiera detectado antes su verdadera edad, este individuo habría estado cumpliendo condena en prisión y no residiendo en un centro acogido donde pudo perpetrar esta agresión sexual contra una menor. La opinión pública junto con varios analistas han calificado este acontecimiento como una violación evitable si se hubiera mandado al falso mena tras las rejas.