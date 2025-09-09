Otro fake Sánchez: Los menas de Hortaleza dijeron a la Policía que les pegaron 2 encapuchados y tras 24 h que fueron ‘6 blancos’

Bulos a granel.

Y con el mismo patrón que el bulo del culo o el del pato muerto en Madrid por culpa del alcalde Almeida.

La noche del domingo, en las inmediaciones del centro de acogida de inmigrantes ilegales menores de edad de Hortaleza, dos jóvenes extranjeros denunciaron ante la Policía haber sido atacados por “dos encapuchados”.

Sin embargo, en menos de 24 horas, su declaración dio un giro inesperado: afirmaron que en realidad habían sido “seis hombres blancos” los agresores.

Este cambio en el relato ha generado dudas sobre lo ocurrido y ha intensificado el clima de tensión social y política que se vive en el barrio desde hace semanas.

Según fuentes policiales, los menas presentaban contusiones leves, tal y como reflejan los partes médicos.

Además, admitieron ante los agentes que estaban bajo el efecto de estupefacientes durante el episodio, lo que podría explicar la confusión inicial o la falta de claridad en sus testimonios. La investigación sigue abierta y, hasta ahora, no se han realizado detenciones.

Hortaleza es escenario de una fuerte controversia. La reciente detención de un inmigrante ilegal presuntamente menor y residente en el centro como inculpado de una violación ha reavivado los debates sobre la gestión de la inmigración ilegal masiva y la inseguridad ciudadana que provoca en miles de calles de España. Los vecinos muestran preocupación ante el incremento de delitos que se producen en sus calles.

La tensión se traduce también en el blindaje policial del entorno del centro y la prohibición de concentraciones convocadas por partidos como Vox, alegando riesgo para los ilegales residentes en él. Pese a ello, manifestantes han desafiado la orden y han mantenido su protesta, exigiendo el cierre del centro y la deportación de los inmigrantes ilegales a sus países y que vuelvan con sus padres si realmente son menores de edad. Las consignas y pancartas contra el Gobierno Sánchez han sido constantes, acusando al Ejecutivo de “proteger a delincuentes y abandonar a los españoles”.

El papel del Gobierno Sánchez: ¿ficción o realidad?

Sectores críticos acusan al Gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez, de promover una “factoría de ficción” en torno a estos sucesos. Denuncian que ni los agresores son “nazis”, como se apuntó inicialmente desde algunos ámbitos políticos, ni existe una agresión organizada por grupos ultras. Para estos sectores, se trata de otro caso inflado o distorsionado para alimentar determinados relatos mediáticos y políticos.

El delegado del Gobierno en Madrid ha vuelto a tirar de argumentario buenista con la inmigración ilegal para decir que criminalizar a colectivos vulnerables es peligroso e irresponsable. Además, el representante de Sánchez en Madrid ha aprovechado este suceso para atribuir su autoría a ‘grupos ultraderechistas’ sin aportar la más mínima prueba obtenida por la policía que sostenga esa afirmación. Por otro lado, desde la Comunidad de Madrid se reclama al Estado mayor firmeza y agilidad en la repatriación de menores considerados “imposibles de adaptar”.

El desafío del tráfico ilegal: alerta desde la Fiscalía

En paralelo al debate local, la Fiscalía advierte sobre un reto creciente para el Estado español: el tráfico ilegal de inmigrantes y droga desde Argelia. Considera este fenómeno un “desafío abierto” para las instituciones nacionales, especialmente en zonas sensibles como Andalucía. Esta advertencia refuerza el carácter estructural del tráfico de personas y pone el foco sobre la necesidad de respuestas coordinadas entre administraciones públicas.