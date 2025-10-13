Dos piradas arruinan con pintura roja un cuadro de José Garnelo y Alda en el Museo Naval

Más que vandalismo, es terrorismo contra el arte.

Dos mujeres han derramado pintura roja sobre un cuadro de José Garnelo y Alda en el Museo Naval, dejando la obra en muy mal estado al no estar protegida con un cristal.

El suceso ocurrió ayer, cuando dos delincuentes ingresaron en el museo que expone obras y elementos relacionados con el mundo naval.

Una de estas piezas es el cuadro Primer homenaje a Colón, realizado en 1892 por el pintor valenciano José Garnelo y Alda.

Las dos facinerosas aprovecharon la Fiesta Nacional para perpetrar su acción. Al grito de “12 de octubre, nada que celebrar”, las delincuentes lanzaron pintura roja a la obra que retrata el encuentro de Cristóbal Colón con los pueblos indígenas de América.

La organización Futuro Vegetal ha reivindicado la acción, publicando en sus perfiles el vídeo del momento. Además, lo ha acompañado con un texto en el que denuncian la “explotación y genocidio de los pueblos indígenas”.

“La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. Basta de enaltecer la colonización y los genocidios, los históricos y los actuales”.

Por su parte, la familia del pintor, que fue subdirector del Museo del Prado y director de la Academia Española de Roma, se ha pronunciado al respecto, señalando que “hoy solo sentimos rabia, pena y tristeza” tras el acto de vandalismo sufrido por la obra.

Somos familia del pintor. Un honor para nosotros esta gran obra de arte al igual que otras muchas. Siempre la recordamos expuesta en el salón de los bisabuelos, hasta que finalmente se cedió al Museo para que todos pudieran disfrutarla. Hoy solo sentimos rabia, pena y tristeza💔 — sssilvia (@silviaa_slm) October 12, 2025