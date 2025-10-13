NUEVO CASO DE VANDALISMO

Dos piradas arruinan con pintura roja un cuadro de José Garnelo y Alda en el Museo Naval

Las dos delincuentes, que forman parte del colectivo Futuro Vegetal, arrojaron pintura sobre la obra del pintor valenciano para mostrarse en contra del 12 de octubre

Archivado en: Sucesos

Más información

Arturo Pérez-Reverte, El Guernica de Picasso y A Garrotazos de Goya (1)

Arturo Pérez-Reverte sentencia 'a garrotazos' en el debate sobre el cuadro más representativo de la Historia de España

Más que vandalismo, es terrorismo contra el arte.

Dos mujeres han derramado pintura roja sobre un cuadro de José Garnelo y Alda en el Museo Naval, dejando la obra en muy mal estado al no estar protegida con un cristal.

El suceso ocurrió ayer, cuando dos delincuentes ingresaron en el museo que expone obras y elementos relacionados con el mundo naval.

Una de estas piezas es el cuadro Primer homenaje a Colón, realizado en 1892 por el pintor valenciano José Garnelo y Alda.

Las dos facinerosas aprovecharon la Fiesta Nacional para perpetrar su acción. Al grito de “12 de octubre, nada que celebrar”, las delincuentes lanzaron pintura roja a la obra que retrata el encuentro de Cristóbal Colón con los pueblos indígenas de América.

La organización Futuro Vegetal ha reivindicado la acción, publicando en sus perfiles el vídeo del momento. Además, lo ha acompañado con un texto en el que denuncian la “explotación y genocidio de los pueblos indígenas”.

“La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. Basta de enaltecer la colonización y los genocidios, los históricos y los actuales”.

Por su parte, la familia del pintor, que fue subdirector del Museo del Prado y director de la Academia Española de Roma, se ha pronunciado al respecto, señalando que “hoy solo sentimos rabia, pena y tristeza” tras el acto de vandalismo sufrido por la obra.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CHANDALES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]