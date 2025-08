Arturo Pérez-Reverte sentencia ‘a garrotazos’ en el debate sobre el cuadro más representativo de la Historia de España

Arturo Pérez-Reverte lo ha vuelto a hacer.

El escritor y académico, conocido por no rehuir ningún debate cultural, ha incendiado las redes sociales tras pronunciarse sobre una de las cuestiones más discutidas en el arte y la historia de nuestro país: ¿Cuál es el cuadro más representativo de la historia de España?

El debate, que lleva años generando controversia entre críticos, historiadores y amantes del arte, ha encontrado en las palabras del autor de El capitán Alatriste un nuevo punto de ebullición.

Todo comenzó con una publicación en su perfil de X (antes Twitter), donde Pérez-Reverte compartió su opinión sin rodeos y con la contundencia que le caracteriza.

«Esta mañana oí decir en una emisora de radio a un especialista en historia del Arte que el Guernica ‘es el cuadro más relevante de la pintura española’», publicó el escritor y antiguo reportero de guerra.

El escritor no dudó en mojarse y señalar un cuadro concreto como el que mejor resume la esencia de la historia española: “Nos pintó el alma”.

La reacción no se hizo esperar: miles de usuarios, expertos y aficionados, se lanzaron a debatir, aplaudir o rebatir la opinión del académico, generando un auténtico fenómeno viral.

Duelo a garrotazos, de Goya

La elección de Pérez-Reverte: más allá del Guernica

Muchos daban por hecho que, en este tipo de debates, el Guernica de Pablo Picasso se lleva la palma.

Su simbolismo, su historia ligada al exilio y la Guerra Civil, y su papel como icono del arte contemporáneo lo han convertido en una referencia inevitable. Pero Pérez-Reverte ha querido ir más allá, optando por un cuadro que, según él, “nos pintó el alma”.

Aunque no ha especificado en su tuit cuál es el cuadro elegido —al menos en la publicación original consultada—, las reacciones apuntan a que su apuesta no es el Guernica, sino una obra que conecta directamente con el alma y las contradicciones de España. Este matiz ha dividido a la opinión pública: algunos lo consideran una provocación, otros aplauden la valentía de salirse del “canon” habitual, y no falta quien aprovecha para reivindicar otros lienzos clásicos, desde Las Meninas de Velázquez hasta El tres de mayo de 1808 de Goya.

La discusión ha dejado algunos datos y anécdotas llamativos:

El debate sobre el “cuadro más representativo” es cíclico en España y suele resurgir en fechas señaladas, como aniversarios de obras o exposiciones relevantes.

El Guernica no siempre fue el favorito: durante décadas, Las Meninas fue considerado el epítome del arte español en los manuales escolares.

El propio Picasso impuso condiciones políticas para el regreso del Guernica a España, exigiendo que solo volviera tras la llegada de la democracia, lo que generó todo tipo de disputas legales y diplomáticas.

El propio Picasso impuso condiciones políticas para el regreso del Guernica a España, exigiendo que solo volviera tras la llegada de la democracia, lo que generó todo tipo de disputas legales y diplomáticas. Hay quien defiende que cuadros menos conocidos, como El entierro del Conde de Orgaz de El Greco, reflejan mejor la complejidad de la identidad española.

Las redes sociales han convertido la polémica en un fenómeno participativo, con usuarios proponiendo desde cuadros de Sorolla a obras contemporáneas, en tono serio o humorístico.

Listas y rankings: los cuadros más votados por los españoles

Aprovechando la viralidad del debate, recopilamos algunos de los cuadros que más aparecen en listas y encuestas sobre “lo más representativo” de la pintura española:

Guernica (Pablo Picasso): icono del dolor y la memoria colectiva. Las Meninas (Diego Velázquez): símbolo de la corte, el misterio y la maestría técnica. El tres de mayo de 1808 (Francisco de Goya): el drama del pueblo frente a la represión. El entierro del Conde de Orgaz (El Greco): la espiritualidad y la teatralidad de la Contrarreforma. La rendición de Breda (Velázquez): la gloria y la derrota de los Tercios españoles.

No faltan, por supuesto, menciones a cuadros de Sorolla, Murillo o incluso a piezas modernas, en un ranking siempre sujeto a la subjetividad y los gustos de cada época.

El papel de las redes y la cultura digital en el debate artístico

La polémica desatada por Pérez-Reverte pone de relieve un fenómeno cada vez más habitual: la democratización del debate cultural a través de las redes sociales. Plataformas como X, Instagram o TikTok han convertido la opinión sobre el arte en un asunto colectivo, donde cualquier usuario puede aportar su visión, compartir memes o lanzar encuestas improvisadas.

Este fenómeno tiene sus luces y sombras. Por un lado, acerca el arte a nuevas generaciones y lo saca de los círculos académicos. Por otro, puede banalizar el debate o reducirlo a tendencias pasajeras. En todo caso, la viralidad alcanzada por el comentario del escritor demuestra que el arte sigue siendo un tema de interés y pasión en la sociedad española.

¿Por qué este debate importa tanto?

Más allá de la anécdota, la elección del “cuadro más representativo” no es una cuestión menor. En el fondo, lo que está en juego es la manera en la que un país se mira a sí mismo y se explica su propia historia. El arte, como espejo de la sociedad, nos permite debatir sobre identidad, memoria y futuro.

En palabras de un usuario viral: “No se trata solo de elegir un cuadro, sino de preguntarnos quiénes somos y cómo queremos que nos vean”. Y en eso, Pérez-Reverte ha logrado, una vez más, poner el dedo en la llaga.

La historia de España es compleja y contradictoria; ningún cuadro la resume del todo, pero algunos logran capturar su esencia en un instante.

El debate sobre la representación artística es, en realidad, un debate sobre la identidad y la memoria colectiva.

La cultura digital multiplica el alcance de estas discusiones y las convierte en fenómenos sociales.

En definitiva, la última polémica protagonizada por Arturo Pérez-Reverte es mucho más que una simple opinión sobre pintura.

Es el reflejo de un país que sigue debatiendo, con pasión y sentido crítico, sobre su historia, su arte y su lugar en el mundo.