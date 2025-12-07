Marroquíes y argelinos, al frente y con ventaja de la lista de delincuentes extranjeros detenidos en Cataluña

Un secreto a voces.

La imagen de la delincuencia en Cataluña ha dejado de ser una mera percepción y ahora se presenta como un conjunto de datos concretos.

Un informe interno de los Mossos d’Esquadra, que ha sido filtrado y enviado discretamente al Parlament, indica que el 65,5% de las detenciones en 2024 son realizadas a extranjeros, con marroquíes y argelinos a la cabeza.

En contraste, los españoles representan solo el 34,5% de los arrestos, una cifra que no se corresponde con su proporción en la población general.

Este documento, que no es divulgado por el Ministerio del Interior en sus comunicados oficiales, coincide con otra realidad: Barcelona es el lugar donde se observa la mayor desproporción, consolidándose como el epicentro del crimen y la okupación.

La tensión política acompaña a estas cifras. Mientras que la Generalitat opta por evitar mencionar nacionalidades para no fomentar discursos de odio, la Ertzaintza en el País Vasco ha tomado un rumbo diferente al informar sobre el origen de sus detenidos, aunque con ciertas matizaciones.

En medio de esto, el debate sobre inmigración ilegal, reincidencia delictiva y delitos violentos —especialmente agresiones sexuales— se ha convertido en uno de los temas centrales en la conversación sobre seguridad en España.

Dos de cada tres detenidos son extranjeros: el peso de marroquíes y argelinos

Por primera vez, el informe interno de los Mossos proporciona un desglose por nacionalidad de las 46.996 detenciones realizadas en Cataluña durante 2024.

Datos relevantes:

65,5% de los arrestados son extranjeros.

de los arrestados son extranjeros. 34,5% son españoles (16.214 personas), cifra que incluye a aquellos nacionalizados nacidos fuera.

son españoles (16.214 personas), cifra que incluye a aquellos nacionalizados nacidos fuera. La población extranjera en Cataluña ronda el 18%, muy por debajo del porcentaje que representa entre los detenidos.

Top nacionalidades entre los detenidos en Cataluña:

Marruecos : 9.495 arrestos (20% del total).

: 9.495 arrestos (20% del total). Argelia : 3.805 (8%).

: 3.805 (8%). Rumanía : 1.969 (4,2%).

: 1.969 (4,2%). Colombia : 1.735 (3,7%).

: 1.735 (3,7%). Perú: 1.386 (3%).

Los Mossos han detenido a personas provenientes de 136 nacionalidades, incluyendo a 18 andorranos. La conclusión policial es clara: gran parte del delito extranjero se concentra en unos pocos colectivos, siendo el Magreb el bloque predominante.

Barcelona, capital del crimen y la okupación

El foco se intensifica al mirar hacia Barcelona, convertida en “zona cero” tanto para la multirreincidencia como para la sensación generalizada de inseguridad.

En esta ciudad, los datos oficiales correspondientes a 2024 revelan un panorama claro:

Casi el 79% de todos los detenidos en Barcelona son extranjeros (17.158 sobre un total de 21.808 arrestos).

(17.158 sobre un total de 21.808 arrestos). El 91% de quienes fueron arrestados por hurtos son extranjeros.

de quienes fueron arrestados por hurtos son extranjeros. El 83% de las detenciones por robos con violencia también corresponde a extranjeros.

de las detenciones por robos con violencia también corresponde a extranjeros. En cuanto al tráfico de drogas, el 74% de los detenidos no son españoles.

Además, el informe interno destaca que el 65,8% de quienes han sido arrestados por ocupación ilegal son extranjeros, predominando mujeres alrededor de los 32 años. La okupación ha pasado a ser un tema más dentro del debate sobre inmigración y orden público, especialmente en barrios donde coexisten pisos vacíos con presión inmobiliaria y redes organizadas.

Al analizar las cifras por territorios dentro del área metropolitana barcelonesa:

Solo el 24% de los detenidos son españoles.

de los detenidos son españoles. Un 17% corresponde a marroquíes.

corresponde a marroquíes. Un 13% son argelinos.

En otras zonas catalanas también se repite este patrón con algunas variaciones:

Camp de Tarragona: españoles 46%, marroquíes 23%.

Lleida: marroquíes y argelinos suman más del 28%.

Gironès: empate técnico entre españoles y marroquíes, ambos cerca del 32%.

En 26 comarcas catalanas se registraron más detenciones entre extranjeros que entre nacionales.

Inmigración ilegal, delito y el papel de los multirreincidentes

Los datos sobre detenciones coinciden con un fenómeno considerado clave por los Mossos: la multirreincidencia. Durante 2024, la policía catalana detuvo a 637 individuos con al menos siete arrestos previos acumulados, mayormente relacionados con delitos patrimoniales.

Radiografía del multirreincidente en Cataluña:

Sexo: 94% hombres .

. Edad media: alrededor de 30 años.

Origen: un 57,5% proviene de Marruecos o Argelia .

. Delitos más comunes: Hurtos: 35,5%. Robos con violencia o intimidación: 24,6%. Robos con fuerza: 20,7%. Robos dentro vehículos: 9,3%.



El número total de multirreincidentes con siete o más detenciones ha aumentado un sorprendente 240% entre 2021 y 2024, según las estadísticas disponibles. Muchos alcaldes han exigido la expulsión inmediata de inmigrantes incluidos en estas listas; partidos como Junts han condicionado su apoyo al Gobierno central a una mayor capacidad para gestionar inmigración y expulsiones desde Cataluña.

Aunque dicho informe no hace distinción formal sobre situación administrativa, fuentes policiales citadas por diversos medios sugieren que una parte significativa pertenece a perfiles vinculados a la inmigración irregular, caracterizados por trayectorias marcadas por marginalidad y falta de arraigo laboral.

Violaciones y autores: lo que dicen las cifras más allá del ruido

En cuanto a los delitos sexuales, las estadísticas también indican una notable presencia extranjera entre los autores; sin embargo, hay matices importantes.

De acuerdo con el informe interno proporcionado por los Mossos:

En delitos contra la libertad sexual, el 51% de quienes han sido detenidos son extranjeros .

. El sorprendente dato es que el 95% son hombres.

son hombres. En el 65% de las ocasiones, el agresor era conocido por la víctima.

No obstante, una revisión exhaustiva sobre datos penitenciarios muestra que generalizar basándose en muestras pequeñas puede ser engañoso. Hasta junio del año pasado había solamente 24 hombres encarcelados por violación en Cataluña, siendo estos principalmente extranjeros (22 eran foráneos, lo que representa un alarmante 91%). Sin embargo organismos encargados del análisis advierten que esta cifra es demasiado baja para poder extrapolar tendencias generales.

Cuando se amplía la mirada hacia todas las personas detenidas e investigadas por agresiones sexuales con penetración durante todo 2023 en Cataluña —los números cambian:

El porcentaje asciende al 44,5% entre sospechosos extranjeros (353 sobre un total de 793).

entre sospechosos extranjeros (353 sobre un total de 793). Esto significa menos del total necesario para decir que hay una mayoría clara.

La discrepancia entre esa llamativa cifra del 91% respecto a presos extranjeros acusados por violaciones frente al dato del 44,5 % entre todos investigados refleja cómo ciertos números pueden ser utilizados públicamente para vincular directamente inmigración con delitos sexuales; todo ello pese a las advertencias metodológicas existentes.

Cataluña y País Vasco: dos modelos distintos sobre transparencia policial

Mientras Interior en Cataluña mantiene una directriz interna para no mencionar la nacionalidad específica dentro sus notas informativas —con tal objetivo evitar estigmatizaciones— , la Ertzaintza ha dado un giro radical convirtiéndose en pionera al publicar informes sistemáticos acerca del origen étnico o nacionalidad concreta involucrada entre sus detenidos.

En su primer informe correspondiente desde enero hasta septiembre del año pasado:

Se reporta que un 64% corresponden a individuos extranjeros.

corresponden a individuos extranjeros. Un porcentaje menor —del orden del **35%— está compuesto por españoles.

En hurtos destacan unas cifras alarmantes donde entre 414 detenidos hay registrados hasta 341 foráneos; muchos provenientes nuevamente del grupo magrebí,.

foráneos; muchos provenientes nuevamente del grupo magrebí,. En robos violentos e intimidatorios hay unos 437 arrestados; 358 corresponden igualmente a origen extranjero destacando nuevamente procedencias magrebíes,.

Sin embargo este modelo vasco presenta también su propia letra pequeña; ya han comenzado a incluir fórmulas tales como “de origen magrebí” o “de procedencia latinoamericana”, aunque desde el Gobierno vasco han establecido restricciones para mencionar solo nacionalidades específicas cuando se trata exclusivamente personas españolas; argumentando así evitar estigmatizar aún más al colectivo inmigrante,. Esta decisión ha desencadenado tensiones políticas con partidos como PP o Vox exigiendo mayor transparencia.

En Cataluña ,el director general correspondiente insiste constantemente en que factores explicativos detrás delincuencia tienen mucho más relación directa con condiciones sociales antes que simplemente su pasaporte; defendiendo así su postura ante discursos xenófobos . No obstante ,la reciente filtración revela claramente una realidad estadística muy concreta cuya difusión intenta ser amortiguada desde discursos oficiales .

Españoles ,extranjeros y condenas :la otra cara detrás datos

Un aspecto importante :las cifras obtenidas mediante detenciones no deben confundirse nunca con aquellas relacionadas directamente a condenas firmes . Según datos proporcionados por INE durante año pasado ,alrededor del 42 ,84 %de delitos condenados cometidos adultos correspondieron efectivamente extranjeras ; mientras tanto ,en este presente año hubo descenso hasta alcanzar sólo 41 ,79 % .. A lo largo estos períodos mencionados ,población foránea permanecía aproximadamente estable entre 17–18 % .

Esto implica entonces que aun dentro ámbito judicial siguen estando sobrerrepresentadas personas ajenas respecto porcentajes demográficos ; sin embargo brecha observada resulta menos pronunciada comparada aquella reflejada previamente desde estadísticas policiales correspondientes únicamente sometidas bajo criterios operativos . Adicionalmente ,otro dato estructural relevante sería :más allá mitad internos actualmente recluidos pertenecen igualmente grupos foráneos alcanzando alrededor 52 % según últimos registros consultables ; mostrando tendencia creciente desde inicio año ,.

Barcelona ,inseguridad rechazo hacia inmigrantes

La combinación existente entre aumento notable multirreincidencia junto alta proporción detenidos provenientes fuera país sumado casos vinculantes asociados okupas así como delitos violentas han contribuido enormemente fortalecimiento percepción inseguridad ya observable actualmente mediante encuestas realizadas .Recientemente estudio llevado acabo ICIP destaca crecimiento rechazo hacia inmigrantes presentes catalanes especialmente hombres jóvenes paralelamente idea generalizada indica deterioro seguridad .

Simultáneamente otros estudios referidos criminalidad dentro ciudad muestran descensos notables determinados tipos delitos atenuando narrativa comúnmente basada idea desbordamiento crimen ; sin embargo peso simbólico asociado datos concernientes específicamente individuos ajenos aun persiste fuertemente reforzando relato acerca capital presionada constantemente ,.

En este marco actual discusión ya no gira solamente entorno cuántas personas involucradas criminalidad resultan ser extranjeras sino también cómo cuentan estas historias qué información ocultan así qué decisiones toman respecto cifras convertidas ya para muchos línea divisoria visible entre convivencia social fractura total .