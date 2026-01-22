Otro accidente ferroviario en Cartagena: un tren colisiona con una grúa y hay varios heridos leves

Un tren de pasajeros de la red FEVE ha chocado esta mañana contra una grúa en la pedanía de Alumbres, en Cartagena. El incidente ha tenido lugar sobre las 11:55, en el kilómetro 6,6, entre Alumbres y la barriada de La Esperanza, en la línea que conecta Cartagena con Los Nietos.

Tres personas han resultado heridas leves: una sufrió cortes al romperse un cristal del vagón, mientras que otra experimentó un ataque de ansiedad. Los afectados fueron atendidos rápidamente por bomberos y servicios sanitarios que llegaron al lugar. En ese momento, alrededor de 15 pasajeros se encontraban a bordo del tren, que no descarriló ni se salió de la vía.

La Delegación del Gobierno ha confirmado que la grúa, ajena a la empresa ferroviaria y no relacionada con Adif, estaba realizando trabajos en la zona y sobrepasó el gálibo del tren, es decir, el espacio que ocupa el convoy. Las causas exactas del accidente siguen siendo objeto de investigación.

La línea Cartagena-Los Nietos forma parte del sistema de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), que ofrece servicios regionales en Murcia. Estos trenes de vía estrecha son fundamentales para conectar diversas pedanías y barrios costeros, manteniendo un tráfico relativamente moderado.

Hasta ahora, no se han reportado incidentes recientes similares en este tramo. Sin embargo, la realización de obras o trabajos externos como el llevado a cabo por la grúa subraya la importancia de coordinar actividades cercanas a las vías ferroviarias.

Las autoridades están investigando si hubo deficiencias en las medidas de seguridad durante los trabajos realizados por la grúa. Mientras tanto, el servicio en esta línea ha sido interrumpido temporalmente para llevar a cabo inspecciones necesarias.

Aunque este tipo de incidentes no ha resultado en daños graves, pone sobre la mesa la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad ferroviaria en áreas urbanas. Por fortuna, los heridos están evolucionando favorablemente y poco a poco se restablece la normalidad en Alumbres.